Çavuşoğlu: Arkadaşlarımız gereğini yapacaktır

Hüseyin TÜCCAR-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği belediye başkanlarıyla ilgili, \"Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bu konuyla ilgili olarak gereken açıklamayı yapmıştır. AK Part,i değişim sürecindedir. Bu konuyla ilgili olarak başka bir şey söylemeye, yorum yapmaya gerek yoktur. Arkadaşlarımız gereğini yapacaktır\" dedi. Çavuşoğlu, \"Bursa\'da istifa bekliyor musunuz?\" sorusuna ise \"Söylediğimi tekrarlıyorum; bu konuyla ilgili yorum yapmaya gerek yoktur. Arkadaşlarımız gereğini yapacaktır\" yanıtını verdi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bu sabah seçim bölgesi Bursa\'da ziyaretlerde bulundu. Çavuşoğlu, Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı\'nda vatani görevini yaparken, süresi geçmiş barutların imhası sırasında meydana gelen patlama sonucu 21 yaşında şehit olan Topçu Onbaşı Daha Çelik\'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Çavuşoğlu, ardından, bir süre önce kızını kaybeden AK Parti Ulus Mahallesi Temsilcisi Fatrettin Yıldırım\'ın evine giderek başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, taziye çıkışı gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği belediye başkanlarıyla ilgili sorularına yanıt verdi. Çavuşoğlu, \"Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bu konuyla ilgili olarak gereken açıklamayı yapmıştır. Ak Parti değişim sürecindedir. Bu konuyla ilgili olarak başka bir şey söylemeye, yorum yapmaya gerek yoktur. Arkadaşlarımız gereğini yapacaktır\" dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı\'nın istifasını bekliyor musunuz?\" sorusuna ise \"Söylediğimi tekrarlıyorum; bu konuyla ilgili yorum yapmaya gerek yoktur. Arkadaşlarımız gereğini yapacaktır\" yanıtını verdi.



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