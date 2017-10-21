T24 LogoT24 Logo
Politika

Çavuşoğlu: Arkadaşlarımız gereğini yapacaktır

Hüseyin TÜCCAR-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanlarıyla ilgili, "Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bu konuyla ilgili olarak gereken açıklamayı yapmıştır

21 Ekim 2017 17:07

Hüseyin TÜCCAR-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği belediye başkanlarıyla ilgili, \"Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bu konuyla ilgili olarak gereken açıklamayı yapmıştır. AK Part,i değişim sürecindedir. Bu konuyla ilgili olarak başka bir şey söylemeye, yorum yapmaya gerek yoktur. Arkadaşlarımız gereğini yapacaktır\" dedi. Çavuşoğlu, \"Bursa\'da istifa bekliyor musunuz?\" sorusuna ise \"Söylediğimi tekrarlıyorum; bu konuyla ilgili yorum yapmaya gerek yoktur. Arkadaşlarımız gereğini yapacaktır\" yanıtını verdi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bu sabah seçim bölgesi Bursa\'da ziyaretlerde bulundu. Çavuşoğlu, Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı\'nda vatani görevini yaparken, süresi geçmiş barutların imhası sırasında meydana gelen patlama sonucu 21 yaşında şehit olan Topçu Onbaşı Daha Çelik\'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Çavuşoğlu, ardından, bir süre önce kızını kaybeden AK Parti Ulus Mahallesi Temsilcisi Fatrettin Yıldırım\'ın evine giderek başsağlığı diledi.
Çavuşoğlu, taziye çıkışı gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği belediye başkanlarıyla ilgili sorularına yanıt verdi. Çavuşoğlu, \"Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bu konuyla ilgili olarak gereken açıklamayı yapmıştır. Ak Parti değişim sürecindedir. Bu konuyla ilgili olarak başka bir şey söylemeye, yorum yapmaya gerek yoktur. Arkadaşlarımız gereğini yapacaktır\" dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı\'nın istifasını bekliyor musunuz?\" sorusuna ise \"Söylediğimi tekrarlıyorum; bu konuyla ilgili yorum yapmaya gerek yoktur. Arkadaşlarımız gereğini yapacaktır\" yanıtını verdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hüseyin TÜCCARMehmetDHA BAŞBAKAN Yardımcısı HakanCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBaşbakanımızAK PartiBuArkadaşlarımızBaşbakan Yardımcısı HakanBursaAnkara Polatlı TopçuFüze Okulu KomutanlığıOnbaşı Daha

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24