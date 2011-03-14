-ÇAVUŞOĞLU: ANAVATAN'DAN KKTC'YE GÜVEN MESAJI LEFKOŞA (A.A) - 14.03.2011 - KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye ve KKTC'deki üniversiteleri arasındaki işbirliğini öngören kanunla ''KKTC üniversitelerinden alınan diplomalara YÖK onayı gerekmeyeceğini, bunun, Anavatan'dan KKTC'ye verilen en ciddi güven mesajı olduğunu'' söyledi. Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, KKTC ve Türkiye'deki üniversitelerin karşılıklı tanınmasına olanak sağlayan kanunun, 23 Şubat'ta TBMM'de kabul edildiğini ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandığını hatırlatarak, bundan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Uzun zamandır gündemde bulunan ve öğrenci sayısında düşüşe de neden olan denklik sorununu, Türkiye'de yaptıkları her ziyarette muhataplarına anlattıklarını ve aşılması için girişimlerde bulunduklarını anlatan Çavuşoğlu, bunun bu şekilde sonuçlanmasına katkıda bulunan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine ve 2009'da KKTC'de Eğitim Bakanlığı görevini yürüten Canan Öztoprak'a teşekkür etti. -''YÖK'TEN ONAYA GEREK OLMAYACAK''- Bakan Çavuşoğlu, ''Bundan böyle Türkiye kökenli öğrencilerin Türkiye'de okudukları üniversitelerden aldıkları diplomalar gibi, KKTC'deki üniversitelerden aldıkları diplomalar aynı şekilde geçerlidir. YÖK'ten herhangi bir onaya ihtiyaç duymamaktadır'' diye konuştu. Çavuşoğlu, 60 bin öğrenci hedefine daha da yaklaştıklarını ifade ederek, bu uygulamanın, öncelikli olarak KKTC olmak üzere iki ülke üniversitelerindeki öğretim kalitesinin artırılması ve yüksek öğretim faaliyetlerinin daha uyumlu yürütülmesi açısından da fayda sağlayacağını kaydetti. Bürokratik işlemlerin azaltılmasıyla öğrenciler açısından zaman kaybının önüne geçileceğini de belirten Çavuşoğlu, ''Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinden alınan ön lisans ve lisans diplomalarının KKTC'de, KKTC üniversitelerinden alınan diplomaların ise Türkiye Cumhuriyeti'nde denklik işlemine tabi tutulmaksızın geçerli sayılması, Türkiye'den KKTC'ye gelerek öğrenim görecek öğrencilerin sayısı ve niteliği konusunda bir standart oluşturacaktır'' dedi. -''ÜNİVERSİTELERİMİZE GÜVEN MESAJIDIR''- KKTC üniversitelerinin, YÖK denetimine tabi olmaları nedeniyle eğitim standart ve kalitelerinin daha da yükselmesinin söz konusu olacağını ifade eden Çavuşoğlu, KKTC üniversitelerinin akademik standartlarının, KKTC-YÖDAK ile YÖK tarafından oluşturulan müşterek bir komisyon tarafından her yıl değerlendirmeye tabi tutulacağını dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti: ''Bu durum, YÖK ve Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC üniversitelerinin yanında, arkasında olduğunun en büyük kanıtıdır. Bu, Anavatan'dan KKTC'ye verilen en ciddi güven mesajıdır. Hatta Türkiye Cumhuriyeti kamuoyuna da KKTC üniversiteleri hakkında verilen en büyük mesajdır. Artık ülkemiz üniversitesinden diplomasını alan öğrenci hemen iş hayatına ertesi gün bu diplomayla atılabilecek.'' Nazım Çavuşoğlu, 2 yıldır bekleyen bu tasarının kanunlaşmasının, ''Eğitim Adası Kıbrıs'' projelerinde kendilerine büyük motivasyon sağlayacağını belirterek, ''Bu yıl öğrenci sayısında ciddi artış bekliyoruz'' dedi.