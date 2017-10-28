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Politika

Çavuşoğlu: Ana muhalefetin yapıcı eleştirilerle bizi denetlemesini her zaman bekleriz

Hüseyin TÜCCAR-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ana muhalefetin 'Demokrasilerin vazgeçilmezi' olduğunu belirterek, "Biz iktidar olarak, ana muhalefetin hem Türkiye'de hem de Bursa'da bizleri yapıcı eleştirilerle denetlemesini

28 Ekim 2017 19:14

Hüseyin TÜCCAR-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ana muhalefetin \'Demokrasilerin vazgeçilmezi\' olduğunu belirterek, \"Biz iktidar olarak, ana muhalefetin hem Türkiye\'de hem de Bursa\'da bizleri yapıcı eleştirilerle denetlemesini her zaman için bekleriz\" dedi.
CHP Bursa İl Başkanı Şadi Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'na \'Hayırlı olsun\' ziyaretinde bulundu. AK Parti İl binasındaki ziyarette konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"TBMM’de hangi partiden olursa olsun Bursa\'nın milletvekilleri her daim birbirleriyle dayanışma içerisinde olmuşlardr. Biz iktidar olarak, ana muhalefetin hem Türkiye\'de hem Bursa\'da bizleri yapıcı eleştirilerle denetlemesini her zaman için bekleriz\" diye konuştu.
AK Parti’de yaşanan değişim sürecinde yeni görevler üstlenen Çavuşoğlu ve Salman\'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak istediklerini belirten Şadi Özdemir ise \"Görevlerinde başarılar diliyorum. Bursa ile ilgili temel sorunlarda ana muhalefet partisi olarak, iktidar partisi ile dayanışma içinde olabileceğimizi belirtmek istiyorum. Önemli olan Bursa’dır\" dedi.

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