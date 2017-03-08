Çavuşoğlu Alman mevkidaşıyla görüştü: Erdoğan'ın mitingiyle ilgili her türlü tedbiri alacaklarını söylediler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi, görüşmeye ilişkin ayırtılar verdi. Almanya ile yaşanan salon krizinin çözümüne dair sinyaller veren Çavuşoğlu, "Hangi bakanımızın Almanya'ya geleceğini liste olarak verdik" dedi. "Cumhurbaşkanı'nın nerede miting yapacağı belli değil. Gabriel'in de bazı düşünceleri oldu. Henüz tarihi belli değil" açıklamasıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da yapacağı mitinge değinen Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın Almanya'ya geldiği zaman gerekli her türlü tedbiri alacaklarını da bana söyledikler ki bu olması gereken bir şey. Gabriel'in böyle bir ortamda bunu söylemesi olumlu" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Almanya arasında çıkan solan krizinden hemen önce Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasına ilişkin bie soruya cevap veren Çavuşoğlu, "Bu hukuki bir konu ve hukuka bağlı ve siyasilere bağlı değil. Gazetecilikten dolayı tutuklanmadı. Bize göre gazeteciler hukuk karşısında sadece gazeteci olduğu için bağışıklık kazanmazlar. Ben bir yargı insanı değilim, Türk hukukuna bağlı sormuş olduğunuz gazeteci" dedi.

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Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Alman mevkidaşımza rahatsızlığımızı ilettim."

"Burada yaşayan Türkler, Türkiye'nin her yerinde yaşayan Alman dostlarımız iki ülke arasındaki dostluğumuzu pekiştiriyor. Bu uygulamaların tekrar etmemesi gerektiğini söyledik."

"Bundan sonraki süreçte diyalogumuzu devam ettireceğiz. İki ülke arasındaki ilişkilerin herkesten daha iyi olması gerekir. Türkiye, Almanya'ya karşı hiç düşmanca bir tavır içinde olmamıştır, olması için gerek yoktur. Biz Almanya'yla ilişkilerimizi neden kötü tutalım? Türkyie'ye yönelik sistematik karalama kampanyası, topyekün Türkiye'ye yönelik saldırılar, Almanya'da PKK ve diğer terör örgütlerinin faaliyet göstermesi gibi rahatsız olduğumuz konuları gündeme getirdik."

"Biz iki dost olarak yolumuza devam etme taraftarıyız."

"Almanya'daki birçok siyasetçi tatilini Türkiye'de geçirir. Gabriel de bu sene tatilini Türkiye'de geçireceğini söyledi."

"Almanya'daki sistematik Türkiye karşıtlığının bir an evvel dengelenmesi gerekiyor. Terör örgütlerinin üyelerinin de Almanya'da serbestçe faaliyet göstermesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Bu yılanlar seni de sokar beni de sokar."

"Hangi bakanımızın Almanya'ya geleceğini liste olarak verdik."

"Bugünkü görüşmemiz her açıdan faydalı bir görüşme oldu. Türkyie'den gelecek siyasetçilerin engellenmemesi gerektiğini de söyledik. 'Hayır'cılar her türlü eylemlerde bulunuyorlar burada, bazı yerlerde belediyeler ortak oluyor. Ama 'evet' için kampanya yapmak isteyenler engelleniyor. Bu demokrasiye uymaz. Biz hiçbir zaman Almanya'daki seçimlerde taraf tutmadık. Almanya da taraf tutmamalı. Bu bizim iç işimizidir. Biz kimsenin seçimine veya iç işlerine karışmıyoruz, dostlarımızdan beklentimiz de budur."

Soru-cevap

Çavuşoğlu: "Alman hükümetinin kanunları çerçevesinde hazırlamış olduğumuz toplantılardı bunlar. Türk politikacılar burada Alman politikasına karışmak için değil, basit bir şekilde burada seçmenlere, seçme hakkı olan insanlara bu referandumda da herhangi bir politikacı burada kendini ifade etmek isteyen buraya gelip yapabilir."

"Bu hukuki bir konu ve hukuka bağlı ve siyasilere bağlı değil. Gazetecilerin serbest bırakılıp bırakılmayacağıyla ilgili soruşturma söz konusu. Gazetecilikten dolayı tutuklanmadı. Türkiye'deki hukuki bir süreç söz konusu. Bize göre gazeteciler hukuk karşısında sadece gazeteci olduğu için bağışıklık kazanmazlar. Ben bir yargı insanı değilim, Türk hukukuna bağlı sormuş olduğunuz gazeteci."

"Eleştirin tamam ama Türkiye'ye yönelik olarak İslamofobik eğilimler ve popülizm ciddi bir tehlike. Bu sadece düşmanlığı artıracak eğilimleri besler. Hoşgörüsüzlüğü ve negatif eğilimleri besler. Sizin ülkenizde ve tüm Avrupa'da gerçekleşebilir. Bunlar İkinci Dünya Savaşı öncesi süreci hatırlatmakta. Yapıcı olmaya hazırız. Diyalogu güçlendirme konusunda hazırız."

"Müttefikler bile bazen birçok konuda farklı düşünebilir. Politikalarda bazen düşmanlık görülebilmekte, biz bunu hissetmekteyiz bazen, bu yanlış. Biz Almanya'yı müttefik olarak görüyoruz. İncirlik'i Alman uçaklarına açmış durumdayız. Birinci düzeyde ticari bağlantılarımız da söz konusu Almanya'yla. Biz düşmanca tutumlar içinde değiliz, aynısını Almanya'dan da beklemekteyiz."

"Cumhurbaşknının nerede miting yapacağı belli değil. Köln hiçbir zaman seslendirilmedi. Bu konu gündeme geldi. Gabriel'in de bazı düşünceleri oldu. Henüz tarihi belli değil. Cumhurbaşkanımız Erdoğan Almanya'ya geldiği zaman gerekli her türlü tedbiri alacaklarını da bana söyledikler ki bu olması gereken bir şey. Gabriel'in böyle bir ortamda bunu söylemesi olumlu.

"Devlet Bahçeli bir devlet adamı olarak Almanya'daki bu iptaller baskılardan dolayı ben de gelebilirim dedi ki tam da bir devlet adamına yakışır bir tavırdır. Kendisini kutluyoruz. Elbette iki lider birlikte gelirse de ne ala olur. Milli duruş için güzel sembolik bir buluşma olur diye düşünüyorum."

"Bugünkü görüşmemiz bile bundan sonraki süreçte ilişkilerimizi pozitif atmosferde sürdürmemiz için bir adımdır. NSU davasını Gabriel'in kendisi gündeme getirdi. NSU davasında bireyler de var, bu bireylerin bazı destekler aldıkları da görülüyor. Değişik devlet kurumların sistematik baskısı var, davadaki kişilerin önüne geçti. Bunu gündeme getirdik."