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Yaşam

Çavuşoğlu açıkladı; sadece nüfus cüzdanıyla Ukrayna'ya gidilebilecek

"Yaz gelmeden bunu başaracağız"

11 Şubat 2017 11:25

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Ukrayna'nın sadece kimlik kartıyla seyahat için mutabakata vardığını belirterek "Karşılıklı ziyaret ve turist sayısını artırmak istiyoruz. Halklarımız arasında daha fazla temas olsun istiyoruz. O nedenle bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın pasaporta ihtiyaç duymadan sadece kimlikleriyle ülkelerimizi ziyaret etmesi için hazırlıkları tamamladık. Yaz gelmeden bunu başaracağız" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Ukrayna'nın sadece kimlik kartıyla seyahat konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kiev'de temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Ukrayna ve Türkiyenin sadece kimlik kartıyla sehayat ile ilgili mutabakat sağladığını belirterek, Karşılıklı ziyaret ve turist sayısını artırmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın pasaporta gerek duymadan sadece kimlik kartıyla ülkelerimizi ziyaret edebilmesi konusunda mutabakata vardık. Teknik ayrıntıları gözden geçirdikten sonra, yakın zamanda bu konuda anlaşma imzalanmasını bekliyoruz. Yaz gelmeden bunu başaracağız" dedi.

Türkiye ve Ukrayna, karşılıklı vizesiz kalış sürelerini 60 günden 90 güne çıkaran anlaşmayı geçen sene imzalamıştı.

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