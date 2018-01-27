Çavuşoğlu: ABD'den YPG konusunda söylem değil somut adım bekliyoruz, silahları geri alsınlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster’ın Afrin harekatı konusundaki görüşmesini değerlendirdi. Çavuşoğlu, ABD’nin YPG’ye yardımı kesme vaadinde bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak “Çok söz verildi, tutulmadı. Somut adım bekliyoruz. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor” dedi.

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Dışişleri Bakanı, “Daha önceki konuşmada Sayın Trump YPG’ye silah vermeyeceğini söyledi. Bu konuşmada da artık silah vermediklerini söyledi. McMaster’ın açıklaması Trump’ın söylediklerinin teyiti. Artık Amerika’nın somut bir şekilde bunları göstermesi gerekiyor. Söylemden çok somut adım bekliyoruz. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor” ifadesini kullandı.