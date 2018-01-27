T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çavuşoğlu: ABD'den YPG konusunda söylem değil somut adım bekliyoruz, silahları geri alsınlar

"Daha önceki konuşmada Sayın Trump YPG'ye silah vermeyeceğini söyledi"

27 Ocak 2018 17:24

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster’ın Afrin harekatı konusundaki görüşmesini değerlendirdi. Çavuşoğlu, ABD’nin YPG’ye yardımı kesme vaadinde bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak “Çok söz verildi, tutulmadı. Somut adım bekliyoruz. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor” dedi.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanlığı: ABD, YPG'ye silah verilmeyeceğini teyit etti

Dışişleri Bakanı, “Daha önceki konuşmada Sayın Trump YPG’ye silah vermeyeceğini söyledi. Bu konuşmada da artık silah vermediklerini söyledi. McMaster’ın açıklaması Trump’ın söylediklerinin teyiti. Artık Amerika’nın somut bir şekilde bunları göstermesi gerekiyor. Söylemden çok somut adım bekliyoruz. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor” ifadesini kullandı. 

ETİKETLER

Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluABDYPGsilah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24