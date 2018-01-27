T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı: ABD, YPG'ye silah verilmeyeceğini teyit etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile telefonda görüşmüştü

27 Ocak 2018 13:56

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster arasında dün (26 Ocak 2017) gerçekleştirilen telefon görüşmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "ABD YPG'ye silah verilmeyeceğini teyit etti" dendi.

Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

"Görüşmede, Türkiye’nin uluslararası hukuk çerçevesinde kendi güvenliğini sağlamak ve Afrin halkına yardım etmek için başlattığı ve kararlılıkla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı, PKK, PYD/YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı verilen mücadele ve Suriye’deki siyasi geçiş süreci ele alınmıştır."

"PYD/YPG’ye silah verilmeyeceği hususunun teyit edildiği görüşmede, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulanmıştır. Yanlış anlamaları önlemek için yakın koordinasyon yapılması konusunda mutabık kalınmıştır."

"İki NATO müttefiki olan Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı çıkar ve saygı temelinde her düzeyde geliştirilmesinin önemi vurgulanmıştır."

 

ETİKETLER

ibrahim kalınabdypgsilahafrinteyit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24