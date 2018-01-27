Cumhurbaşkanlığı: ABD, YPG'ye silah verilmeyeceğini teyit etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster arasında dün (26 Ocak 2017) gerçekleştirilen telefon görüşmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "ABD YPG'ye silah verilmeyeceğini teyit etti" dendi.

Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

"Görüşmede, Türkiye’nin uluslararası hukuk çerçevesinde kendi güvenliğini sağlamak ve Afrin halkına yardım etmek için başlattığı ve kararlılıkla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı, PKK, PYD/YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı verilen mücadele ve Suriye’deki siyasi geçiş süreci ele alınmıştır."

"PYD/YPG’ye silah verilmeyeceği hususunun teyit edildiği görüşmede, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulanmıştır. Yanlış anlamaları önlemek için yakın koordinasyon yapılması konusunda mutabık kalınmıştır."

"İki NATO müttefiki olan Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı çıkar ve saygı temelinde her düzeyde geliştirilmesinin önemi vurgulanmıştır."