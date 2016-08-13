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Dünya

Çavuşoğlu: ABD’den Gülen’in iade talebine yanıt gelmezse ilişkilere etkisi kaçınılmaz olur

"Halkın idam talebi tamamen görmezden gelinemez"

13 Ağustos 2016 19:46

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iade talebine ilişkin, "FETÖ elebaşı Gülen'in iade talebine, ikamet ettiği ABD'den yanıt gelmezse, bu durumun iki ülke ilişkilerine etkisi kaçınılmaz olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Japon Kyodo Haber Ajansı'na, 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmeler hakkında mülakat verdi.

Japonya'ya kaçan, Türkiye'nin Kazan Başkonsolosluğundaki görevli hakkında ise Çavuşoğlu, bu kişinin ‘FETÖ’yle bağlantılı olduğunu belirterek, iadesine ilişkin "İki ülke arasındaki işbirliği çerçevesinde gerekli adımlar atılacak, bu konuda herhangi bir tereddütümüz yok" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerinin yavaşlamasının AB'den kaynaklandığını ifade etti.

İdam cezası tartışmaları hakkında ise Çavuşoğluİ "Halkın talebi tamamen görmezden gelinemez. Bu konunun sakin ve sağduyulu bir şekilde değerlendirilmesinde fayda var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti hakkında da Çavuşoğlu, uçak düşürme hadisesinden sonra Rusya ile bozulan ilişkilerin düzeltildiğini kaydederek, bunun bölgedeki sorunların çözümüne de yardımcı olacağını belirtti.

Çavuşoğlu, ancak Türkiye'nin, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la ilgili tutumunda bir değişiklik olmayacağını tekrarladı.

Darbe girişiminin Türk ekonomisine etkisi konusunda ise Çavuşoğlu, Türkiye’nin gerekli tedbirleri aldığına işaret ederek "Japon şirketlerinin tereddüt etmesine gerek yok." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Japon firmalarına Türkiye'de yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

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