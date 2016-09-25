Çavuşoğlu: ABD dahil herkes Gülen ve ona bağlı olanların bu darbe girişiminin arkasında olduğunu biliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, darbe girişimine ilişkin kanıtların ABD'ye sunulduğunu belirterek, "Müttefikimiz ABD'den, bu süreci tamamlamasını mümkün olan en kısa sürede Gülen'i iade etmesini bekliyoruz” dedi ve ABD dahil bütün ülkelerin darbe girişimini Gülen cemaatinin gerçekleştirdiğini bildiğini savundu.

Habertürk’te yer alan habere göre France 24 haber kanalına konuşan Çavuşoğlu, Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine ilişkin bir soruya, "Biz bu terör örgütünü suçlamıyoruz, FETÖ terör örgütünün Türkiye'deki başarısız darbe girişiminin arkasında olduğundan yüzde yüz eminiz. ABD dahil herkes Fetullah Gülen ve ona bağlı olanların bu darbe girişiminin arkasında olduğunu biliyor. Biz ABD'den onun bize iade edilmesini istedik. Amerikalılar bizimle işbirliği yapacaklarını söylediler ve kanıtları istediler" karşılığını verdi.

Çavuşoğlu, darbe girişimiyle ilgili kanıtların ABD'ye gönderilmesine ilişkin soruyu şöyle cevapladı:

"Evet, Gülen'in ve ona bağlı olanların darbe girişimi öncesi karıştığı yasadışı faaliyetlere ilişkin bazı kanıtları gönderdik. Darbe girişiminin arkasında Gülen'in kendisi ve ona bağlı olanların bulunduğunu gösteren delilleri de şimdi gönderdik. Dolayısıyla yasal süreç başlamıştır. Müttefikimiz ABD'den, bu süreci tamamlamasını, mümkün olan en kısa sürede onu iade etmesini bekliyoruz."

Gülen'in iadesinin ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin bir soruya ise Çavuşoğlu, "Buna mahkeme karar verecek. İyimseriz. Bunun gibi teröristlerin demokratik toplumlarda yeri yok" karşılığını verdi.