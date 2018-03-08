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Deutsche Welle

Çavuşoğlu: AB Türkiye'ye adil davranmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Viyana'da temaslarda bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye AB'ye üyelik müzakerelerinde adil davranılmasını istedi.

08 Mart 2018 21:14

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissl ile bugün Viyana'da görüşmesinin ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Avusturya'nın Temmuz ayında Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralacak olması dolayısıyla Türkiye'nin üyelik süreci ile ilgili sorulan bir soru üzerine konuşan Dışişleri Bakanı tarafların karşılıklı olarak güven tesis etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Biz farklı düşünebiliriz. AB üyeliği konusunda da farklı düşünebiliriz, ama AB üyeliği karşıtlığı Türkiye karşıtlığına dönüşürse biz bu konuda rahatsız oluruz" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin hiçbir ülkeden veya kurumdan ayrıcalık beklemediğini belirten Dışişleri Bakanı, "Bizim beklentimiz her ülkenin her milletin olduğu gibi Türkiye'ye saygı duyulması" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu'nun Avusturyalı mevkidaşı Kneissl ise iki diplomatın görüşmeleri esnasında Türkiye'nin AB üyeliği konusundan özellikle kaçındıklarını belirtti.

Kurz'a eleştiri

Çavuşoğlu, Avusturya'da Ekim 2017'de düzenlenen genel seçimleri kazanan 31 yaşındaki Başbakan Sebastian Kurz'u Türkiye'ye karşı tavır almasından dolayı da eleştirdi.

"Siyasetçiler diplomatik ilişkilerimizi popülist bir şekilde kullanmamalı" ifadesini kullanan Dışişleri Bakanı, Avusturya'nın Türkiye'ye karşı nesnel, dürüst ve adil davranması gerektiğinin altını çizdi.

Kurz Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttüğü dönemde Türkiye'ye eleştirilerde bulunmuş, Başbakan seçildikten kısa bir süre sonra da "son yıllarda izlediği siyaset nedeniyle" Türkiye'nin AB'de yeri olmadığını söylemişti.

Uzlaşılan konular

Çavuşoğlu, Kneissl ile görüşmesinde Türkiye'nin Avusturyalı yetkililerin NATO'nun ortaklık programına katılımına karşı vetosunun kaldırılacağını açıklarken Avusturya da Türkiye asıllı vatandaşlarının çifte pasaport hakkından faydalanmaları için esneklik gösterebileceklerini kaydetti.

Mevcut yasalar kapsamında Avusturya vatandaşlarının çifte pasaport sahibi olmasına istisnalar dışında izin verilmiyor.

DW,dpa/ÇÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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