Çavuşin Kilisesi, 9 aydır kapalı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- PERİBACALARIYLA ünlü turizm bölgesi Kapadokya’ya gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden olan Nevşehir’in Göreme beldesindeki Çavuşin Kilisesi (Vaftizci Yahya Kilisesi-Church Of St. John The Baptist) restorasyon nedeniyle 9 aydır kapalı tutuluyor.

Doğu Roma İmparatorluğu\'nun Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesi sonrasında Kapadokya’da manastırlar yapılmaya başlandığı dönemde, ilk geniş hacimli kilise olarak kayadan oyularak oluşturulan Çavuşin Kilisesi, bölge halkı için de önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Çavuşin sakinlerinden Ahmet Yazgı, kilisenin giriş kapısına ‘Restorasyon nedeniyle kapalıdır’ yazısı asıldığını ve o günden bu yana da hiçbir çalışma yapılmadığını söyledi. Yazgı, \"Ben, doğma, büyüme buralıyım. Önceden çok turist gelirdi. Kapadokya’ya gelen tüm yabancı turistler, bu kiliseyi ziyaret ederdi. Gece, gündüz buradayım, yan tarafta kafe işletiyorum ancak aylardır kilise kapalı ve artık hiç kimse gelmiyor. Kilisenin girişindeki demir kapıyı zincirle kapattılar ve üzerine, restorasyon nedeniyle kapalı olduğunu yazdılar ama ne bir çalışma var ne de gelen giden. Her gün onlarca kişi gelip soruyor ama ‘kapalı’ diyoruz, geri dönüp gidiyorlar\" dedi.

\'TURİSTLER SAYESİNDE GEÇİMİMİZİ SAĞLIYORDUK\'

Kilise girişinde kurduğu tezgahta, turistlere kuruyemiş ve kurutulmuş meyve satarak geçimini sağlayan Halil Akyüz de \"Burası köylünün güvercinliğiydi. Yani kiliseye güvercinler gelirdi, biz de onların gübresinden yararlanırdık. Köylü olarak, artık bize bir kuruş faydası yok. Yaklaşık 9 aydır kapalı ve hiçbir çalışma yok. Kimse de gelip bir şey söylemiyor. Önceden grup grup turistler gelirdi. Ziyaret için kişi başına 8 TL para alıyorlardı. Biz de geçimimizi buraya gelen turistlere meyve, kuruyemiş gibi yiyecekler satarak sağlardık. Şimdi restorasyon yapılacağı için kapalı olduğu söyleniyor ama hiçbir çalışma da yok\" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın Müze.gov.tr internet adresinde, Çavuşin Kilisesi hakkında, \'Göreme-Avanos yolu kenarında, Göreme\'ye 2.5 km. uzaklıktadır. Tek nefli, beşik tonozlu, 3 apsisli olup narteksi yıkılmıştır. İmparator Nicephorus Phocas adına yapılan Çavuşin Kilisesi 964-965 yıllarına tarihlenmektedir. Kilisede işlenen konular diğer kaya kiliselerinde olduğu gibi İncil ve Hz. İsa\'nın hayatından alınmıştır. Ziyarete kapalıdır\' bilgileri yer alıyor.

KİLİSENİN MİMARİSİ

Kilisenin girişinde sağda ve solda iki adet merdiven bulunuyor. Kilise bölümüne sağdaki merdivenleri kullanarak çıkılıyor. Çavuşin kilisesi 3 apsisli ve tek nefli bir kilise. Yan taraflarında oturma bölümleri olan kilisede, sağ ve sol apsislerin önünde vaftiz taşları bulunuyor. Kilisenin duvarları, Hıristiyanlık tarihinde gelişmiş önemli olayların anlatıldığı sahneler ve önemli kişilerin resimleri ile süslenmiş. Bilindiği kadarıyla kiliselerin boyanmasında üç farklı teknik kullanılmış. Kilisenin duvarlarında yer yer Hz. İsa’nın Kudüs’e gidişini betimleyen resimler bulunuyor.



