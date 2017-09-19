Çavuş Köpek'i veteriner ihmali mi öldürdü?

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir veteriner kliniğine ameliyat için getirilen Pug cinsi Çavuş isimli köpeğin ihmal sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Çavuş isimli köpek, türünün getirdiği genetik özellikler sebebiyle burun basıklığı ve yumuşak damak sarkması sonucu nefes almakta güçlük çekiyordu. Onur Güneş adlı vatandaşın sahiplendiği Çavuş'un defalarca ilaçla tedavi edilmesine rağmen iyileşmemesi üzerine ameliyat kararı verildi. 5 yaşındaki Pug cinsi köpeğinin son çare olarak ameliyat olmasına izin veren Güneş, Beşiktaş Ulus'ta bulunan, bir veteriner kliniğine başvurdu. Burada, veteriner hekimin kontrolü altında ilaç tedavisine başlandı. 1 ay süren ilaçlı tedavinin ardından kontrole giden Güneş, veterinerden ameliyat hakkında bilgi edindi. İddiaya göre veteriner bu tip ameliyatlarda "Prof. Erdem bey ile çalıştığını, bu kişinin ameliyata gireceğini ameliyattaki riskin diş çektirmedeki risk kadar olduğunu" söyledi. Bunun üzerine Güneş, ameliyat günü ve ücretinde anlaşarak klinikten ayrıldı.

“Profesör gelmeyecek deseydim yaptırmayacak mıydınız?”

Operasyonun yapılacağı 7 Eylül günü saat 10.00 civarlarında Çavuş'u kliniğe teslim eden Güneş, veteriner hekim Hamid Salmanzadeh'in veteriner olan eşinin ve "Prof. Erdem Bey"in birazdan geleceğini, kendisinin beklemesine gerek olmadığını söylemesi üzerine ücreti ödeyerek buradan ayrıldı. Aynı gün saat 13.00 sularında köpeğinin hayatını kaybettiğini öğrenen Güneş, arkadaşları ile söz konusu kliniğe gitti. Klinikte, Çavuş’un ameliyattan sonra yanında kimsenin olmadığı, serum benzeri herhangi bir şeye bağlı olmadığı ve Çavuş’u sedye ile getirdiklerinde nefes almadığı öğrenildi.

Operasyonu eşi ile birlikte gerçekleştirdiği ve ameliyatta profesör olmadığının öğrenilmesi üzerine açıklama yapması istenen klinik veterineri Hamid Salmanzadeh "Ne yani profesör gelmeyecek deseydim yaptırmayacak mıydınız?" sözleriyle kendini savunmaya çalıştı.

"Hukuk yollarına başvuracağım"

5 yaşındaki Pug cinsi köpeği Çavuş'un ihmal sebebiyle öldürüldüğünü savunan Onur Güneş, hakkını hukuk yoluyla sonuna kadar arayacağını belirtti. Kişisel Facebook hesabından yaşadıklarını aktaran Güneş, "İleride bir çocuğum olsa ancak bu kadar sevebileceğim, gözümden sakındığım biricik oğlum, kardeşim, en yakın arkadaşım, sırdaşım, can dostum Çavuş'un hakkını hukuk yoluyla sonuna kadar arayacağım" dedi.