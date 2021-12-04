Cavit Çağlar: Rusya'yla uçak krizi çözülmeseydi Moskova darbeye destek verirdi, 15 Temmuz'un sonucu farklı olurdu

Rusya'ya ait SU-24 uçağının Türk F-16’ları tarafından 24 Kasım 2015’te Suriye sınırını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürmesinin ardından Ankara-Moskova hattında çıkan krize arabuluculuk yapan eski devlet bakanı Cavit Çağlar, "Problem çözülmeseydi 15 Temmuz'un sonucu farklı olurdu, Rusya darbeye destek verirdi" dedi.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'ya konuşan Çağlar, kriz süresince Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söylediklerini birbirlerine ilettiklerini ifade etti.

"Krizin çözülmemesi durumunda Rusya'nın 15 Temmuz'da Fethullahçıları destekleyeceğini" ifade eden Çağlar, " Çünkü sen koca bir devin uçağını vurdun. Ama uçağın vurulmasında da Fetullahçıların rolü var biliyorsun. Neyse ki o iş güzel bir şekilde halledildi. Ben çok gittim geldim, sağ olsun cumhurbaşkanı da bana güvendi. Sayın Putin de bize güvendi" dedi.

Cavit Çağlar bu arabuluculuk görevini nasıl üstlendiği ile ilgili soruya da şu yanıtı verdi:

"(Hulusi Akar ile) iyi bir dostluğumuz var. O albayken, İsmail Hakkı Karadayı'nın özel kalem müdürü idi. Ta o günden beri bir dostluğumuz vardı. O bana 'Durum çok kötü, her an kapışabiliriz' dedi. Ben de 'Çözeriz' dedim ben. 'Nasıl çözeceksin?' dedi. Sonra Rusya'ya gittim. Neyse, daha fazla girmek istemiyorum o konulara. Hulusi Akar eski bir dostum benim. Rusya'da da çok dostum var. Ben dostluğa çok önem veririm."