Cavalli’ye üç terapistten masaj

Fashionable İstanbul’un ünlü ismi Roberto Cavalli, Ritz-Carlton Otel’nin 14. katındaki suit odasında kaldı.



Cavalli’nin üç terapistin aynı anda uyguladığı, ayrıcalıklı terapi Sultanın Altı El Masajı’nı, eşinin de özel bal bakımını denediği öğrenildi.



Cavalli çiftinin kaldığı odanın gecelik fiyatı 7.500 euro. İstanbul’da Ritz-Carlton Oteli seçen bir diğer isim de İsrailli güzel model Bar Refaeli oldu.



Geceliği 6.000 euro’luk Presidential Suite’te konaklayan Refaeli, Türk hamamını kullandı. Refaeli’nin palamut yediği, Manisa lor peynirli cheese-cake yediği öğrenildi.



