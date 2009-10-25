Cavalli için düzenlenen partide izdiham

Fashionable İstanbul’daki defilesi için Türkiye’ye gelen ünlü tasarımcı Cavalli için düzenlenen partide Cavalli ile fotoğraf çektirmek isteyen ünlüler birbirini ezdi.



İstanbul’da önceki gece yapılan Roberto Cavalli defilesinin öncesinde ve sonrasında, en az podyumdaki kadar renkli, şaşırtıcı sahneler yaşandı. Dünyaca ünlü modeller Lilly Donaldson, Jessica Stam, Bar Rafaeli’nin yanı sıra, geceye katılan Özlem Önal, Eda Taşpınar, Hande Ataizi, Ceyla Gökcüklü, Azra Akın, Özlem Yıldız gibi, kimi ikoncan olarak anılan ünlü isimler şık olabilmek için birbirleriyle yarıştı. Cavalli rüzgârı esti geçti, ardında heyecanı kaldı... İşte o gece yaşananlar...



Podyumun aynaları kırıldı



* Denizin üzerine kurulan 5 bin tonluk dev podyumun zeminine yerleştirilen aynaların düzenlemeler sırasında sık sık kırılması, sıkıntılı anların yaşanmasına neden oldu. Platform kimi zaman da şiddetli rüzgâr nedeniyle sallandı.



* Kokteyl sürerken, camiden ezan sesinin duyulmasıyla müziğe ara verildi. Yabancı misafirler sesi dinleyip ne olduğunu anlamaya çalıştı.



* Cnn'de yayınlanan “Trendikon” programını sunan Eda Taşpınar top modellerle röportaj yaptı. Taşpınar, “Kendimi kızların arasında şişman hissettim. Ya yemek yemiyorlar ya da şişmanlamıyorlar, anlamadım” dedi.



‘Eskiler’ podyumda



* Modayı yakından takip eden bazı davetliler, defilede Cavalli’nin geçen ay Paris ve Milano’da sergilenen 2010 koleksiyonunu izleyeceklerini sandı. Ancak Cavalli eski defilelerinden toparladığı karma bir defile yaptı.



* Defilenin ardından Fashion One ve Reina işbirliğiyle düzenlenen partiye cemiyet hayatından yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Reina’da kendisi için yapılan özel bir bölümde oturan Cavalli’ye ilgi büyüktü. Cavalli’yle fotoğraf çektirmek isteyen davetliler birbiriyle yarıştı, bazı ünlü isimler birbirini ezdi. Görevliler Cavalli’yi kadınların elinden zor kurtardı ve etrafında güvenlik çemberi oluşturdu. İlgiden bunalan Cavalli için Reina’da özel bir bölüm daha organize edildi.



* Cavalli’yi görmek isteyen kadınlar arasında, sosyetenin müzmin bekarlarından Ömer Karacan’ın adını kullanan ve “Karacan’ın eşiyim” diyerek yalan söyleyenler bile çıktı.



* Davetli listesinde adı olmayan Cavalli’nin oğlu ise uzun süre kapıda bekledi, sonra babasının yanına götürüldü.



* Yemek yemek isteyen Cavalli için Reina’nın aşçıları evlerinden getirildi. Cavalli’ye Türk mutfağı bölümünden değişik yemekler servis edildi.



* Gecenin en ilgi çekici yanı Leonardo Di Caprio’nun eski sevgilisi, ünlü top model Bar Rafaeli ve Beşiktaş’ın ünlü futbolcusu Mateo Ferrari’nin yakınlaşmasıydı.

