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Spor

Cavaliers'a Avrupalı oyun kurucu

Cleveland, geçen sezon NBA finallerinde Golden State'e 4-1 kaybetmişti

11 Temmuz 2017 13:23

Cleveland Cavaliers, İspanyol oyun kurucu Jose Calderon'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Calderon ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Deneyimli basketbolcu, geride kalan sezonda Los Angeles Lakers ve Atlanta Hawks takımlarında forma giydi. Calderon, normal sezonda çıktığı 41 maçta 3,4 sayı, 2,1 asist ve 1,8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Cavaliers ekibi, NBA'in geçen sezon finallerinde Golden State Warriors'a 4-1 kaybederek şampiyonluğu Kaliforniya ekibine kaptırmıştı.

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