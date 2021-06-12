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Spor

Caulker yarışını Fenerbahçe kazandı

12 Haziran 2021 15:30

Transferde Steven Caulker yarışını Fenerbahçe kazandı.

Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren İngiliz stopere Beşiktaş yönetimi teklif götürdü. Tatilde olan Caulker, Fenerbahçe ile anlaştığını belirterek, teklifi reddetti. Sarı lacivertlilerin Steven Caulker ile 3 yıllığına anlaşmaya vardığı öğrenildi. Fenerbahçe geçen yaz da Caulker'ı istemiş ancak bonservis konusunda Akdeniz ekibiyle anlaşamamıştı.

29 yaşındaki oyuncu geçen sezon Alanyaspor ile 37 maça çıkarken, 4 gol atıp, 2 de asist yaptı.

steven caulkerfenerbahçe
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