Caulker 1 dakika bile oynamadan 450 bin Euro kazandı!

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ancak kadroda düşünmediği için Gaziantep FK'ya kiraladığı Steven Caulker, sarı lacivertlilerden hiç süre almadan 450 bin euroyu cebine koyacak.

Fenerbahçe , Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Caulker'ı kadrosuna katmıştı. Pereira'nın istemediği İngiliz stoper, Gaziantep FK'ya kiralandı. Bu gidiş Fenerbahçe'nin kasasına zarar olarak yansıdı.



Caulker'a yıllık 1 milyon 250 bin Euro'ya imza attıran Fenerbahçe, 2 ay idmanlara çıkan 29 yaşındaki futbolcuya 200 bin Euro ödeme yaptı.



Gaziantep, Caulker'ın ücretinin 800 bin Euro'sunu ödemeyi kabul ederken, geri kalan 250 bin Euro'yu Fenerbahçe verecek. Böylelikle 1 dakika dahi süre alamayan oyuncu için kasasından 450 bin Euro çıkmış oldu.