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Spor

Caulker 1 dakika bile oynamadan 450 bin Euro kazandı!

İngiliz futbolcu, Gaziantep FK'ya kiralanmıştı

10 Eylül 2021 08:49

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ancak kadroda düşünmediği için Gaziantep FK'ya kiraladığı Steven Caulker, sarı lacivertlilerden hiç süre almadan 450 bin euroyu cebine koyacak.

Fenerbahçe , Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Caulker'ı kadrosuna katmıştı. Pereira'nın istemediği İngiliz stoper, Gaziantep FK'ya kiralandı. Bu gidiş Fenerbahçe'nin kasasına zarar olarak yansıdı.

Caulker'a yıllık 1 milyon 250 bin Euro'ya imza attıran Fenerbahçe, 2 ay idmanlara çıkan 29 yaşındaki futbolcuya 200 bin Euro ödeme yaptı.

Gaziantep, Caulker'ın ücretinin 800 bin Euro'sunu ödemeyi kabul ederken, geri kalan 250 bin Euro'yu Fenerbahçe verecek. Böylelikle 1 dakika dahi süre alamayan oyuncu için kasasından 450 bin Euro çıkmış oldu.

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