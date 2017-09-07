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ÇATOM'lu 22 kadın, sebzeleri kurutup satıyor

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT(Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat İlçesi'nde faaliyet gösteren Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) bulunan 22 kadın, yöre mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kurutmalık sebze çalışması başlattı

07 Eylül 2017 18:29

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT(Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Midyat İlçesi\'nde faaliyet gösteren Çok Amaçlı Toplum Merkezi\'nde (ÇATOM) bulunan 22 kadın, yöre mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kurutmalık sebze çalışması başlattı. Kuruttukları sebzeleri ipe asan kadınlar, Kış mevsiminde de bunları satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.
Midyat Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet yürüten ÇATOM\'da bulunan 22 kadın, daha önce yaptıkları turşunun ardından bu kez de kurutmalık sebze işine girdi. Kadınların istihdamına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında aralarında Suriyeli kadınların da bulunduğu 22 kadın, iftçilerden satın alınan domates, biber, patlıcan ve acur gibi sebzeler, oyularak dolmalık haline getiriliyor. Ardından ipe dizilerek güneş altında kurutulan dolmalık sebzeler, devlet konukevinde yerli ve yabancı turistlere satışı yapılıyor. Kurutmalık işinde çalışan genç kızlar ve kadınlara günlük ayrıca 25 lira ücret ödeniyor. Midyat ÇATOM Sorumlusu Gülten Erol, kadınlara sundukları ekonomik destekle, kadınların ev ekonomilerine katkıda bulunduğunu belirterek, şöyle dedi:
\"Kış hazırlığı yapıyoruz. Biber, patlıcan, domates, acurun dolmalıklarını yapıyoruz. Kışın yemek için onları kurutacağız. Hem yiyeceğiz, hem de satacağız. Yaklaşık 1000 kilo yapacağız. Bunlar kuruduğunda tekrar yapacağız. Hangi dönemde ne sebze yetişiyorsa ona göre hazırlığımızı yapıyoruz. 22 kadın yanımızda çalışıyor, bunların arasında Suriyeli olanlar da var. Midyatlı vatandaşlarımızla hep birlikte günlerini geçiriyorlar. Onlar da mutlu, burada parada kazanıyorlar.\" 
Kurutmalık sebze işinde çalışan Ziynet Aslan, eğlenerek para kazandıklarını ifade ederek, \"Hem paramızı kazanıyor, hem de eğleniyoruz. Burada arkadaşlarımız oluyor. Biber, patlıcan, domates ve acurların (Yörede yetişen bir çeşit salatalık) dolmalarını yapıyoruz. Burada işimiz çok güzel, sıkılmıyoruz. Burası bizim evimiz gibi. Kadınlar kendi parasını kazandığı zaman çok güzel.\"
Kurutmalık sebze işinde çalışan Suriyeli Merve Osman da, \"Suriye’den gelmişiz. Daha önce burada yabancıyız diyorduk, kimseyi tanımıyoruz. Bizi çağırdılar, \'iş var\' dediler, \'gelin çalışın.\' Burada kadınlar birlikte çalışıyoruz, zaman geçiyor, paramızı da alıyoruz, mutlu oluyoruz\" ifadelerini kullandı. 

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