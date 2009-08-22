Çatlı, Sazak'a destek istemiş

Aziz Yılmaz, Çatlı'nın Güven Sazak ile birlikte kendisine gelip Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi için destek istediğini açıkladı.



Abdullah Çatlı'nın Fenerbahçe-Juventus maçını izlediğinin ortaya çıkması geniş yankı uyandırdı. Çatlı'nın maç öncesi stadın yanında bulunan Birleşik Fenerbahçeliler Derneği'nde yemek yemesi de bir diğer ayrıntıydı.



Habertürk gazetesinin haberine göre Birleşik Fenerbahçeliler Derneği'nin Başkanı Aziz oldukça ilginç iddialarda bulunurken Çatlı'nın Güven Sazak ile birlikte kendisine gelip Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi için destek istediğini açıkladı. Çatlı'nın olumsuz yanıt alınca da kendisine "kaybedersek üzülürüz" ifadesini kullandığını belirtti.



Randevu alıp geldi



Yılmaz açıklamasında şunları söyledi:



"Güven Sazak ve Ali Şen'in katılacağı seçim öncesi M.Ş. beni arayarak randevu istedi. Ben de randevuyu verdim. Bir gün sonra Kadıköy Altıyol'daki grubumuzun binasına geldiler. Güven Sazak, Abdullah Çatlı, Arnavut Sami ve M.Ş. hep beraber oturduk. Seçimde grubumuzun kendilerine oy vermesini istediler. Olumsuz yanıt verdim. Grubumuzun ortak karar alarak Ali Şen'i destekleyeceğini bildirdim, bunun üzerine Çatlı 'kaybedersek üzülürüz' ifadesini kullandı. Ben de 'o benim sorunum değil' dedim. Çay söylemiştik. Ama çay gelmeden kalktılar. Tuhaf oldular. Herhalde ilk kez böyle bir tavır gördüler. Yani şaşırdılar. Daha sonra tehditler aldım. Ama ben konu Fenerbahçe olunca babamı tanımam. Bu sözü hep söylerim. Babam bu sözümden dolayı bana çok kızar. Ayrıca bu yaşananları Ali Şen'e anlattım. Zaten o yıl seçim MHP kongresi gibiydi" dedi.



