Çatlak derinleşiyor; CHP'li İnce, 13 vekille birlikte olağanüstü kurultay çağrısı yaptı

CHP’de 16 Nisan anayasa referandumundan sonra başlayan parti içi kriz derinleşiyor. CHP Genel Merkezi'nin, 7 Mayıs Pazar günü "tedbirli" olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevkettiği CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar için toplanacak olan Parti Meclisi (PM) öncesinde CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 13 milletvekili ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Olağanüstü seçimli kurultay çağrısında bulunan İnce, "Kavga edeni kapının önüne koyarım" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemi hatırlatan İnce şunları söyledi:

"Kapının önüne koymak çözüm değil. Kapının dışında bekleyenleri içeri almalı. Sayın Genel Başkan o televizyon programında benim için de bir şeyler dedi. Biz kendisine şunu hatırlatmak isteriz. Biz birlikte milletvekili olduk. Baykal'a "Çekil" diye çağrı yaptık. 31'ler bildirisi, burada Kılıçdaroğlu'nun da benim de imzam var."

İşte olağanüstü kurultay

çağrısına destek veren 13 vekil

Basının yoğun bir ilgi gösterdiği basın toplantısına CHP'li vekiller katıldı. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Bartın Milletvekili Rıza Yalçın, Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu ile Edirne Milletvekili Erdin Bircan katıldı.

İnce’nin basın toplantısı parti içindeki muhalif kanadın sayısını giderek arttırdığını ortaya koydu. Kulislerde, eski Genel Başkan Deniz Baykal ve ekibinin de olağanüstü kurultay konusunda ittifak yapmalarına kesin gözle bakılıyor.

PM’de tek gündem Sağlar’ın durumu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta başında Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevkini görüşmek üzere, Parti Meclisi'ni (PM) 7 Mayıs Pazar günü olağanüstü toplantıya çağırmıştı. PM'nin tek gündem maddesi ise Fikri Sağlar'ın durumu.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) referandumdan sonra parti içinde yükselen "olağanüstü kurultay" sesleriyle ilgili iki önemli karara imza atmıştı. Kılıçdaroğlu'nun "tek adam olduğunu" savunan, "Gemileri yaktık, olağanüstü kurultay yapılmalı" ifadeleriyle bayrak açan CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar hakkında disiplin sürecinin disiplin soruşturması başlatılması talep edilmişti. MYK toplantısından sonra açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl de "Bugünden itibaren olağan kongre sürecimiz başlatılmıştır" diyerek olağanüstü kurultay talebi reddedilmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, anayasa değişikliği referandumundan 'evet' çıkmasının ardından 2019'da yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak sorulan "CHP'nin adayı kim olacak?" sorusuna "Millet karar verecek. Sandık koymaya da gerek yok" cevabını vermiş ardından "AKP ve HDP'nin yerel iktidar olduğu illere gittim. Gördüğüm tablo ise şu oldu: Bu kitlenin önemli bir bölümü Kemal Kılıçdaroğlu'na çok güveniyor" demişti. CHP'li Tekin, 2019 adayının CHP içinden çıkması gerektiğine dair ilk sinyali vermişti.

"Olağanüstü kurultay" eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Baykal, Kılıçdaroğlu ile yaptığı sürpriz görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Görüşme talebinin kendinden geldiğini ifade eden Baykal “Bir yol haritası görüşmesi yaptık. Kemal beyle görüşmemizin nedenin büyük bir kısmı referandum sonuçlarıydı” dedi. Baykal, CHP’nin bundan sonra önüne bakması gerektiğini söyledi. 2019 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Baykal, "Kemal Kılıçdaroğlu ben Cumhurbaşkanı adayıyım derse biz de 'tamam' deriz, arkasında oluruz, adayımız o olur. Abdullah Gül yüzde 49'un adayı olabilir. Gül aday olursa değerlendirilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Baykal'ın kurultay önerisine CHP'li Sağlar'dan destek geldi. Hükümete yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesine konuşan CHP'li Sağlar, Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirerek "Referandum kampanyasında 'tek adama karşıyız' propagandası yaptı ama kendisi tek adam oldu" demişti. Kılıçdaroğlu'nun, PM'de herhangi bir karar alınmasına izin vermediğini, kulağına kim ne fısıldıyorsa kararını ona göre verdiğini ileri süren Sağlar, "Artık fedakarlık bitti. Bütün gemiler yakıldı. Olağanüstü kongre CHP’ye zaman kaybettirir. Onun için bir an önce olağanüstü kurultay yapılmalı" çağrısında bulunmuştu.

Sağlar'dan Ekmeleddin eleştirisi

"Benim aday olmak gibi bir talebim yok" ifadesinin kullandıktan sonra "Bu sonra verilecek bir karardır. 35 yıllık siyasi birikimimle bu uyarıları yapıyorum, önerilerde bulunuyorum. Bunun için her türlü göreve de hazırım" diyen Sağlar, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki CHP'nin kararını da eleştirmişti. Sağlar, "Ekmeleddin İhsanoğlu ismini kimin çıkardığını partinin PM üyesi olmama rağmen bilmiyorum. Bu ismi ortaya çıkaranların ve arkasından gidenlerin bedel ödemesi gerekiyor" görüşünü dile getirmişti.

Sağlar'ın sözlerine İnce'den destek!

Sağlar'ın "kurultay" çağrısına ve "Ekmelledin" eleştirisine CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'den net destek gelmişti., Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan CHP'li İnce, "Genel Başkan'ın yetkisi dahilindedir olağanüstü kurultayı toplamak. İmza toplayıp olağanüstü kurultay istemektense kendisi toplarsa daha şık olur" dedi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın 'Abdullah Gül' önerisine de değinen İnce, "İkinci Ekmeleddin vakasını yaşamamak için kanımın son damlasına kadar mücadale edeceğim" ifadesini kullanmıştı.

Fikri Sağlar'ın disipline sevkine dair ilk sinyal

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki kavgaya izin vermeyeceğini belirterek "Parti içi mücadele, parti içindeki kavgaya asla izin vermeyeceğim, kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağım" demişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, olağanüstü kurultay çağrılarını değerlendirirken CHP'nin televizyon ekranlarında tartışılmasını doğru bulmadığını söylemişti. Ağbaba, Fikri Sağlar'ın Akşam gazetesine demeç vermesine, "Anlayabilmiş değilim" yorumunu yapmıştı.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, parti içindeki olağanüstü kurultay seslerini ve CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın "Ekmeleddin İhsanoğlu ismini kimin çıkardığını partinin PM üyesi olmama rağmen bilmiyorum. Bu ismi ortaya çıkaranların ve arkasından gidenlerin bedel ödemesi gerekiyor" şeklindeki eleştirilerini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan CHP'li İnce, "Genel Başkan'ın yetkisi dahilindedir olağanüstü kurultayı toplamak. İmza toplayıp olağanüstü kurultay istemektense kendisi toplarsa daha şık olur" dedi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın 'Abdullah Gül' önerisine de değinen İnce, "İkinci Ekmeleddin vakasını yaşamamak için kanımın son damlasına kadar mücadale edeceğim" ifadesini kullandı.