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Eğitim

Çatıyı onarırken dengesini kaybedip düşen okul müdürü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde okulun akan çatısını onarırken dengesini kaybederek düşen okul müdürü yaşamını yitirdi

05 Ocak 2017 00:58

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde okulun akan çatısını onarmak isterken ayağı kayarak düşen okul müdürü Ramazan Kocaoğlu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Akkuş Mahallesi'ndeki ilkokulda müdür olarak görev yapan Ramazan Kocaoğlu, akan çatıyı onarmak için okulun çatısına çıktı.

Burada çalıştığı sırada dengesini kaybederek çatıdan düşen Kocaoğlu, ağır yaralandı. Yakınları tarafından Harran Devlet Hastanesine kaldırılan Kocaoğlu, buradaki tedavisinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen okul müdürü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ramazan Kocaoğlu'nun cenazesi, adli tıp kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Hatay'a gönderildi.

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