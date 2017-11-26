Çatıya çıkan keçi saatler sonra indirilebildi

Hasan OLUM/NALLIHAN (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Nallıhan ilçesi Osmanköy Mahallesi’nde sürüden kaçan keçi, 2 katlı bir evin çatısına çıktı. Keçinin damdan indirilmesi için çevredekiler seferber olurken kurtarma sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Nallıhan’ın Osmanköy Mahallesi\'nde 2 katlı bir evin çatısına çıkan bir keçi ev sahibi ve çevredekiler tarafından fark edildi. Ardından indirilmesi için yoğun gayret sarf edildi. Evin çatısına nasıl çıktığı merak konusu olan keçiyi yoldan geçen mahalle sakinleri şaşkınlıkla izledi. Keçi, uzun uğraşlar sonucunda damdan indirildi.



FOTOĞRAFLI