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Çatıya branda açmak isterken düşüp öldü

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- KİLİS'te tek katlı evinin çatısından dengesini yitirerek düşen, 7 Aralık Üniversitesi'nde hizmetli 41 yaşındaki Mehmet Doğan, kurtarılamadı

14 Ekim 2017 17:12

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- KİLİS\'te tek katlı evinin çatısından dengesini yitirerek düşen, 7 Aralık Üniversitesi\'nde hizmetli 41 yaşındaki Mehmet Doğan, kurtarılamadı.
Olay, geçen pazar günü Durucu Mahallesi\'nde meydana geldi. Tek katlı evinin çatısına branda açmak için çıkan Mehmet Doğan, dengesini yitirince düştü. Başını yerdeki brikete çarpan Doğan, yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından Kilis Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Doğan, daha sonra yakınlarının isteğiyle Gaziantep\'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Doğan, bu sabah doktorların kurtarılamayarak öldüb 7 Aralık Üniversitesi\'nde 8 yıldan bu yana hizmetli olarak çalışan Mehmet Doğan\'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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