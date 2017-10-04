Çatıya asılan içki amblemini IŞİD bayrağı sanıp not gönderdiler

İsviçre’nin Zürih kentinde yaşayan bir kişi, evinin çatısına bir viski markasının bayrağını astı. Bayrağın IŞİD’e ait olduğunu zanneden bir komşusu ise, bayrak asan kişinin posta kutusuna not bıraktı.

Sputnik’in The Local’den aktardığı habere göre, Zürih’te yaşayan 29 yaşındaki bir kişi, evinin çatısındaki İtalyan bayrağının üstüne bir viski markasının bayrağını astı. Bayrağı asan kişi bunu komik olduğu için yaptığını söyledi.

Bayrağı IŞİD bayrağı zanneden komşular ise, bayrak asan kişinin posta kutusuna “Senden korkmalı mıyız? Sen bir IŞİD sempatizanı mısın?” yazan bir not bırakmış. Bayrağı asan kişi, notu yazanı bulamadığını, bulması halinde hakkında “itibara zarar verme” suçlamasıyla dava açacağını belirtti.