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Dünya
Deutsche Welle

Kobanê karşısındaki Suruç köyleri boşaltılacak

IŞİD’in Kobani’ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Çatışmalar stratejik öneme sahip Miştenur Tepesi'nde yoğunlaştı.

05 Ekim 2014 19:12

Hikmet Durgun

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Kobanê sınırında bulunan Büyükkendirli ve Küçükkendirli(Edmanek) köyleri  Valilik tarafından güvenlik gerekçesiyle boşaltılacak. Asker köylülerin çıkması için anonslar yaptı.

Suriye’nin Kobanê kentinde YPG ile IŞİD arasında şiddetli çatışmalar sürerken, çatışmaların etkisi sınır köylerine kadar uzandı. Kobanê’de bugün Suruç’a bağlı Büyükkendirli(Edmanek) köyünde bir eve Suriye’den gelen bir havan topu mermisinin düşmesi sonrası Şanlıurfa Valiliği güvenlik gerekçesiyle köyleri boşaltma kararı aldı. Asker köye gelerek anonslarla Valiliğin kararını köy halkına bildirdi ancak köy halkından kimsenin evlerini terk etmediği görüldü.

Köyde bulunan HDP milletvekilleri Sebahat Tuncel ve Faysal Sarıyıldız köyde bulunan partililerin güvenlik gerekçesiyle ayrılmalarını istedi.

Merminin düştüğü bölgenin yakınındaki Suriyelilerin barındığı Süleymanşah Geçici Barınma Merkezindeki sığınmacılar da 11 Nisan Mahallesi'nde yeni oluşturulan bir merkeze taşındı.

Asker köy ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken basın mensuplarının bulunduğu tepe de güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Asker, basın mensuplarından alanın boşaltılması istedi. Basın mensupları alandan ayrılmak zorunda kaldılar.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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