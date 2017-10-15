T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çatışmada yaralanan 2 ÖSO askeri Kilis'e getirildi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - SURİYE'nin Halep kentine bağlı El Bab-Membiç kırsalında PYD'li teröristlerle girdikleri çatışmada yaralanan Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 2 askeri, tedavi için Kilis’e getirildi

15 Ekim 2017 01:00

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - SURİYE\'nin Halep kentine bağlı El Bab-Membiç kırsalında PYD\'li teröristlerle girdikleri çatışmada yaralanan Özgür Suriye Ordusu\'nun (ÖSO) 2 askeri, tedavi için Kilis’e getirildi.
Akşam saatlerinde El Bab-Membiç kırsalında PYD\'li teröristlerle ÖSO askerleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 2 ÖSO askeri, El Bab üzerinden Kilis’in Elbeyli İlçesi Çobanbey Sınır Kapısı’na getirildi. Burada 2 ayrı ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi’ne getirilen yaralılar, acil serviste tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ReşitDHASURİYE HalepEl BabMembiçPYDSuriye OrdusuAkşamEl BabKilisin ElbeyliSınır KapısınaBuradaKilis Devlet HastanesineFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24