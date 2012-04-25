'Çatışma ortamlarında medyanın rolü' tartışılcak

DPI, 'Çatışma Ortamlarında Medya’nın Rolü’'başlığı altında yuvarlak masa toplantısında düzenlenecek. Medyanın çatışma çözümü konusundaki rolünün işlenmesi, özellikle uluslararası tecrübeler kapsamında “medya ve çatışma çözümü” üzerinde durulması amaçlanıyor.

DPI, demokratik bir çözümün geliştirilmesi için, farklı tarafların biraraya gelip bilgi, fikir, kaygı ve önerilerini paylaşabilecekleri bir atmosfer oluşturmayı amaçlıyor. DPI’nın faaliyetleri arasında araştırma, kamuoyunun yaygın bir şekilde tartışmaya katılımına imkan sağlayacak yuvarlak masa toplantıları, seminerler, atölyeler ve konferanslardan oluşan çalışmalar bulunmakta. DPI halihazırda Türkiye, Ortadoğu ve Afrika üzerine bir dizi proje yürütüyor.

DPI’nın bu çerçevede 28 Nisan 2012 Cumartesi günü Galatasaray Üniversitesi'nde gerçekleşecejk olan Yuvarlak masa toplantısına gazeteciler ve akademisyenler katılacaklardır. Yuvarlak masa toplantısının panel konuşmacıları ise İngiltere’de yayınlanan günlük The Independent gazetesinden Don Macintyre, Londra’da kurulu bulunan King’s College’den Dr. Peter Busch ve Galatasaray Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu olacaklardır. Yuvarlak masa toplantısı DPI’nın Türkiye programı çerçevesinde daha önce Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyetine gerçekleştirilen karşılaştırmalı çalışma gezilerinin bir devamı olarak düzenleniyor.

DPI tarafından geçen yıl düzenlenen etkinlikler çerçevesinde milletvekilleri, gazeteciler ve akademisyenlerden oluşan bir grupla Londra, Belfast, Dublin ve Edinburgh şehirleri ziyaret edilmiş, çatışmaların çözümü, anayasal düzenlemeler, yetki devri, dil ve kimlik hakları gibi konularda yuvarlak masa toplantılarına katılım sağlanmıştı.

DPI bu yıl içinde Galler ve Güney Afrika’ya karşılaştırmalı çalışma gezisi düzenlemeyi planlamaktadır. Önümüzdeki dönemde dünyanın başka bölgelerine de benzer gezilerin düzenlenmesi amaçlanıyor.

DPI tarafından düzenlenen bütün karşılaştırmalı çalışma gezilerinin raporlarına DPI’nın websitesinden (www.democraticprogress.org) ulaşabilir ve indirebilirsiniz. Yayınların basılı kopyalarını edinmek istiyorsanız, talebinizi iletmek üzere ejohnson@democraticprogress.org email adresi üzerinden Eleanor Johnson ile irtibata geçebilirsiniz.