Çatıdan köpek kurtarma operasyonu

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde, bir evin çatısında mahsur kalan köpek, belediye işçileri tarafından kepçeyle kurtarıldı.

Gelibolu\'nun Evreşe beldesinde tek katlı binanın çatısındaki köpek, iniş yolu bulamayınca mahsur kaldı. Havlamaya başlayan köpeğin sesini, yoldan geçenler duydu. Köpeğin çatıdan inemediğini gören vatandaşlar, durumu Evreşe Belediyesi\'ne bildirdi. Olay yerine gelen belediye işçileri, traktörün kepçesiyle çatıya çıktı. Çatıdaki köpek, kepçeye alınarak indirildi. Vatandaşlar işçilere teşekkür ederken, köpeğin çatıya nasıl çıktığı ise anlaşılamadı.



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