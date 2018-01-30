Çatıdan ip sarkıtarak evlere giren Gürcü hırsızlar tutuklandı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, yüksek katlı binaların çatısından sarkıttıkları iple balkonuna indikleri evlere girip elektronik eşya ve takı çalan Gürcistan uyruklu Romeo L. ve Edisheri J., tutuklandı.

Kentin bazı mahallerinde, artan evden hırsızlık olayları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Soygun yapılan bölgelerdeki MOBESE ve işyerlerine ait güvenlik kamerası görüntüleri inceledi. Yaklaşık 300 saatlik görüntüleri mercek altına alan ekipler, şüphelilerin eşgalini belirledi. Düzenlenen operasyonla Gürcistan uyruklu Romeo L. ve Edisheri J. gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramada, 1 yazıcı, 2 televizyon, 1 dizüstü bilgisayar, 2 saç kurutma makinesi, 1 elektronik tartı, 3 çift ayakkabı, 1 cep telefonu, çok sayıda takı ve mutfak eşyası ele geçirildi. Kadife kutu içerisinde bulunan Kuran-ı Kerim’in de olması dikkat çekti.

İP SARKITIP GİRDİLER

Şüphelilerin, soydukları bazı evlere, çatıdan balkona sarkıttıkları iple indikleri, çaldıkları malzemeleri de yine ip yardımıyla taşıdıkları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Romeo L. ve Edisheri J., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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