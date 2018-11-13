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Çatıdan düşüp, öldü

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta tamirat için çıktığı evinin çatısından düşen Osman Otçu (74), yaşamını yitirdi

13 Kasım 2018 13:16

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta tamirat için çıktığı evinin çatısından düşen Osman Otçu (74), yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 11.00 sıralarında kent merkezine 3 kilometre mesafedeki Bozkuş köyünde meydana geldi. Osman Otçu, iki katlı evinin su sızdıran çatısına çıkıp tamirat yapmaya başladı. Bu sırada ayağı kayan Otçu, dengesini yitirip yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Otçu, ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Otçu, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. 

 

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