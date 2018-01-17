Çatıdan düşen restoran işletmecisi hayatını kaybetti

Çanakkale'de restoran işletmecisi 40 yaşındaki Ali Rıza Gürbüz, dubleks dairesinin çatı katından balkona geçmek isterken dengesini yitirip, beton zemine düştü. Ağır yaralanan Gürbüz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi, eski Vali Konağı karşısında, 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dubleks dairede meydana geldi. Dubleks dairesine tadilat yaptıran restoran işletmecisi Ali Rıza Gürbüz, çalışmalar sırasında çatı katından balkona geçmek istedi.

Balkona geçerken tutunduğu borudan eli kayınca dengesini yitiren Gürbüz, apartmanın önündeki beton zemine düştü. Ağır yaralanan Gürbüz için çevredekiler 112 Acil'e haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Gürbüz'e uzun süre kalp masajı yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ali Rıza Gürbüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. (DHA)