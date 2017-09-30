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Çatıdan düşen işçi öldü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Muğla), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, çalıştığı çatıdan düşerek ağır yaralanan 52 yaşındaki Mustafa Kafaoğlu, kaldırıldığı hastanede öldü

30 Eylül 2017 18:57

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Muğla), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde, çalıştığı çatıdan düşerek ağır yaralanan 52 yaşındaki Mustafa Kafaoğlu, kaldırıldığı hastanede öldü.
Turgutlu\'nun Koşukırı Mevkii\'ndeki bir fabrikada bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, çatı işleri yapan Mustafa Kafaoğlu, çalışırken dengesini yititince düştü. Ağır yaralanan Mustafa Kafaoğlu, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kafaoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kafaoğlu\'nun ölüm haberini alan yakınları, sinir krizleri geçirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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