Çatıdan düşen fabrika işçisi hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde hortum üretim fabrikasında taşeron işçi 24 yaşındaki Taner Demirel, baca temizliği ve çelik halat değişimi yaptıkları sırada çatı malzemesinin kırılması sonucu 7 metrelik yükseklikten düşerek öldü. Yanındaki arkadaş Halil Parlak ise Demirel’in üzerine düşerek bacakları kırıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet fabrikada çalışan Taner Demirel ve Halil Parlak, baca temizliği ile halat değişimi için bir binanın çatısına çıktı. İşçiler çalışırken, çatı malzemesi ethernitin kırılması sonucu peş peşe düştü.

İşçilerden Taner Demirel olay yerinde öldü, onun üzerine düşen Halil Parlak’ın ise iki bacağı da kırıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla bacakları kırılan Halil Parlak Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ölen Taner Demirel’in cesedi yapılan inceleme ardından hastane morguna kaldırıldı. Demirel’in geçen 16 Ekim’de evlendiği belirtilirken, acı haberi duyan yakınları hastaneye akın etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.