T24 LogoT24 Logo
Sosyal Güvenlik

Çatıdan düşen fabrika işçisi hayatını kaybetti

Çatıdan düşen bir işçinin de bacakları kırıldı

06 Kasım 2016 22:31

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde hortum üretim fabrikasında taşeron işçi 24 yaşındaki Taner Demirel, baca temizliği ve çelik halat değişimi yaptıkları sırada çatı malzemesinin kırılması sonucu 7 metrelik yükseklikten düşerek öldü. Yanındaki arkadaş Halil Parlak ise Demirel’in üzerine düşerek bacakları kırıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet fabrikada çalışan Taner Demirel ve Halil Parlak, baca temizliği ile halat değişimi için bir binanın çatısına çıktı. İşçiler çalışırken, çatı malzemesi ethernitin kırılması sonucu peş peşe düştü.

İşçilerden Taner Demirel olay yerinde öldü, onun üzerine düşen Halil Parlak’ın ise iki bacağı da kırıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla bacakları kırılan Halil Parlak Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ölen Taner Demirel’in cesedi yapılan inceleme ardından hastane morguna kaldırıldı. Demirel’in geçen 16 Ekim’de evlendiği belirtilirken, acı haberi duyan yakınları hastaneye akın etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

işçicinayet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24