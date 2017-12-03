Çatıdan düşen emekli imam hayatını kaybetti

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde onarım için çıktığı tek katlı evinin çatısından düşen emekli imam Hüseyin Arı (74), hayatını kaybetti.

Sağlamtaş mahallesi, Vatan caddesinde oturan evli ve 7 çocuk babası, emekli imam Hüseyin Arı, onarım yapmak için tek katlı müstakil evinin çatısına çıktı. Çatıda dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen Arı, eşi Hatice Arı\'nın ihbarı üzerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen Hüseyin Arı kurtarılımadı.

Acı haberi alan eşi ve çocukları sinir krizi geçirdi. Jandarma ekiplerinin ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hüseyin Arı’nın cesedi Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Arı\'nın ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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