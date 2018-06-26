Çatı kaplamasını değiştirmek isterken sundurmadan düşüp yaralandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, sundurmanın üzerindeki hasar gören plastik çatı kaplamasını değiştirmek isterken düşen Kemal Yılmaz (72), ağır yaralandı.

Olay, Kayabaşı Mahallesi Bişkek Caddesi\'ndeki 3 katlı bir binada meydana geldi. Kemal Yılmaz, sahibi olduğu binanın önündeki sundurmanın üzerinde bulunan plastik çatı kaplamasını değiştirmek istedi. Sundurmanın üzerine çıkan Kemal Yılmaz, plastik çatı kaplamasının kırılmasıyla 6 metre yükseklikten bahçeye inen merdivenlere düştü. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, beton zemine başı çarpan Yılmaz\'a ilk müdahalede bulundu. Yılmaz, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kemal Yılmaz\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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