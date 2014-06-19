'Çatı aday' İhsanoğlu'na CHP örgütünden tepki istifası

CHP Zonguldak Gökçebey İlçe Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı Vural Cebecioğlu ve yönetim kurulundaki 7 kişi, CHP ve MHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Ekmeleddin İhsanoğlu'nu önermesi nedeniyle görevlerinden istifa etti.

Geçen yıl 4 Temmuz'dan beri ilçe başkanı olarak görev yaptığını belirten Cebecioğlu, CHP'de laik demokratik cumhuriyet modelini kuran parti olmasından dolayı görev aldığını söyledi.

AA’nın haberine göre, Cebecioğlu, şöyle konuştu: "Bugün gelinen noktada cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgi partimizin kabul etmiş olduğu, yıllarca siyasi İslam'a hizmet etmiş kişi için çalışmamız istenmektedir. Onaylamadığım bu adaya halktan destek istemem olanaksızdır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu nedenlerden dolayı çalışamayacağım için ilçe

başkanlığı görevinden istifa ediyorum."

Cebecioğlu, istifa dilekçesini partinin genel merkezine hitaben yazdığını belirterek, aralarında ilçe sekreteri ve saymanının da bulunduğu 7 yönetim kurulu üyesinin daha görevinden ayrıldığını sözlerine ekledi.