Catherine Zeta Jones 'Kleopatra' olacak

Ünlü aktris Catherine Zeta Jones, üç boyutlu (3D) olarak çekilecek "Cleo" adlı yapımda efsanevi Mısır kraliçesi Kleopatra'yı canlandıracak. 30 milyon dolar bütçeyle çekilecek yapımda Kleopatra'nın Romalı sevgilisi Antonius'yi ise X Men'le adını duyuran Avustralyalı aktör Hugh Jackman oynayacak.



Tarihin meşhur aşklarından olan Kleopatra-Antonius aşkını konu edecek filmin müzikal tarzda olacağı ve Steven Soderbergh tarafından çekileceği gelen bilgiler arasında. 39 yaşındaki Zeta Jones, yine bir müzikal olan 2002 yapımı Oscar ödüllü "Chicago" ile müzikaller konusunda yetenekli olduğunu göstermişti.

