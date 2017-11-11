Catherine Zeta Jones, kayınpederini dudağından öptü

Gallerli ünlü oyuncu Catherine Zeta Jones, kayınpederi eşi Michael Douglas’ın babası, Kirk Douglas’ı dudağından öptü.

Jones, Los Angeles’da Legacy of Vision derneğinin galasına katıldı. Aralarında 25 yaş fark bulunan Jones-Douglas çifti, galaya, Michael Douglas’ın 38 yaşındaki en büyük oğlu Cameron ile birlikte gitti.

Salona girdiğinde, 50’li ve 60’lı yılların usta oyuncusu ve eşi Michael Douglas’ın babası Kirk Douglas’ı dudağından öperek selamlayan Jones, kayınpederiyle bir süre sohbet etti.

100 yaşındaki kayınpederine sıcak bir 'hoşgeldin' busesi konduran güzel oyuncu, hayran bir şekilde Kirk Douglas’ın konuşmasını dinledi.

Biri 14, diğeri 17 yaşında ortak iki çocukları olan ünlü çift, 18 Kasım’da 17’nci evlilik yıl dönümlerini kutlayacak.

Cathrine Zeta Jones, eylül ayında Vanity Fair dergisine verdiği röportajında, ünlü oldukları için dışarı çıktıklarında çok göz önünde olduklarını ancak evin içindeyken çok sıkı bir aile olduklarını söylemişti.

Jones’un Miami’nin uyuşturucu patroniçesi Griselda Blanco’yu canlandırdığı ‘Cocaine Godmother’ adlı film 2018’de vizyona girecek.