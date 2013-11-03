Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'ın ayrılığı 6 ay sürdü

Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas çifti, 6 ay süren ayrılıklarının ardından tekrar bir araya gelme kararı aldı.

Hollywood’un ünlü çifti Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas, ayrılık kararının ardından tekrar barıştı.

Daily Mirror gazetesinin haberinde, ikilinin New York’taki dairlerinde tekrar birlikte yaşamaya başladıkları ve ilişkileri için mücadele verdikleri iddia edildi. Zeta-Jones ve Douglas, 6 ay önce ‘ayrı zaman geçirme’ ve ‘evliliklerindeki sorunları çözmek’ için bir süre ayrı yaşama kararı almıştı.

13 yıllık evli çiftin iki çocuğu var. Douglas, son filmi 'Last Vegas'ın galasında parmağında evlilik yüzüğüyle görülmüş ve "barıştılar" iddialarını alevlendirmişti.