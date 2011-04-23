Catherine Zeta-Jones hastalığını anlattı

T24- Oscarlı ünlü oyuncu Catherine Zeta-Jones, 'manik depresif-bipolar II bozukluğu' hakkında "Utanmıyorum. Sessizce acı çekmeye gerek yok" dedi. Zeta-Jones, Amerika'nın Connecticut kentinde bir hastane kliniğine yatırılmıştı.



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Catherine Zeta-Jones, bir süre tedavi gördüğü ''manik depresif-bipolar II bozukluğu'' ile ilgili cesur açıklamalarda bulundu. Hastalığından kesinlikle utanmadığını ifade eden Zeta-Jones, ''Eğer benim Bipolar II olduğumu açıklamam, bir kişiye bile bu konuda yardım arama cesareti veriyorsa buna değer. Sessizce acı çekmeye gerek yok ve yardım aramakta utanacak bir şey de yok'' dedi.

People dergisine konuşan Zeta-Jones, geçen aylarda baş gösteren ''manik depresif-Bipolar II bozukluk'' nedeniyle bir ruh ve sinir hastalıkları merkezinde tedavi gördükten sonra yaşadıklarını aktardı.

Rahatsızlığıyla ilgili çıkan haberleri doğrulayan ve geri adım atmayan 41 yaşındaki sanatçı, ''Bu, dünyada milyonlarca insanı etkileyen bir ruhsal bozukluk ve ben de onlardan biriyim'' sözleriyle cesaretini ortaya koydu.

Hastalığını açıklamaktan çekinmediğini de dile getiren Zeta-Jones, ''Eğer benim Bipolar II olduğumu açıklamam, bir kişiye bile bu konuda yardım arama cesareti veriyorsa buna değer. Sessizce acı çekmeye gerek yok ve yardım aramakta utanacak bir şey de yok'' diye konuştu.

Çiftin yakın bir arkadaşı, Catherine Zeta-Jones'un eşi 66 yaşındaki Oscarlı oyuncu Michael Douglas'ın gırtlak kanserine yakalanmasının ardından büyük mücadele verdiğini ve sürecin güzel sanatçıyı çok yorduğunu belirtti. Michael Douglas'ın kanseri yenmesinden sonra ''Playing in the Field'' adlı romantik-komedi türündeki filmin Louisiana'da gerçekleştirilen çekimlerine başlamak üzere olan Zeta-Jones'un bu sırada yoğun bir depresyonla karşı karşıya kaldığını anlatan arkadaşı, sanatçının yaşadığı bu sıkıntıyı da, ''Akşam yemeğine çıkmak gibi gündelik rutinler bile onun için çok zorlayıcı geliyordu. Onun eşinin hastalığı sırasındaki mücadelesini bildiğim için bu durumuna da çok üzülmüştüm'' dedi.

Zeta-Jones, bu ayın başlarında New Canaan'da yer alan ''Silver Hill'' adlı bir ruh ve sinir hastalıkları merkezinde tedavi görmüştü. Zeta-Jones ile Douglas'ın 10 yaşında Dylan ve 8 yaşında Carys adlı iki çocukları bulunuyor.