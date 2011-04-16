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Catherine Zeta Jones akıl hastanesine yattı

Catherine Zeta Jones’un, 'manik depresif bozukluk’ teşhisiyle akıl hastanesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

16 Nisan 2011 03:00

T24 - Beyazperdenin en güzel kadınlarından İngiliz asıllı Hollywood yıldızı Catherine Zeta Jones’un, ‘manik depresif bozukluk’ teşhisiyle akıl hastanesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

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Zeta-Jones’un halkla ilişkiler sorumlusu, 41 yaşındaki oyuncunun geçen yıl gırtlak kanserine yakalanan eşi Michael Douglas’a (68) destek olurken, psikolojisinin bozulduğunu açıkladı. ABD’nin Connecticut eyaletindeki Silver Hill adlı sinir hastalıkları hastanesinde

5 gün geçiren Jones, dün taburcu oldu. Hastanede manik depresif bozukluk tedavisinin yanında alkol ve uyuşturucu bağımlılığı konusunda da destek alan aktristi, hastaneye yatmaya ailesinin ikna ettiği öğrenildi. Douglas, Jones ile evlenebilmek için 2000’de 23 yıllık eşinden boşanmıştı. Aktör, geçen yıl eski eşinin açtığı 51 milyon dolarlık tazminat davasını da kaybedince Catherine Zeta Jones’un morali iyice bozuldu. Bir muhabire saldıran Jones, artık iyileştiğini ve bu hafta yeni filmlerinin çekimine başlayacağını açıkladı.


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