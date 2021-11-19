Cathay Pacific, dinlenme süresinde Covid kapan üç pilotunu kovdu

T24 Dış Haberler

Hong Kong merkezli Cathay Pacific Havayolları, Koronavirüs ile ilgili önlemleri "ciddi" biçimde ihlal ettikleri gerekçesiyle Almanya'nın Frankfurt kentinde dinlenirken Covid-19 kapan üç pilotu kovdu.

Perşembe günü şirketten yapılan açıklamada, "Bu kişiler artık bizim tarafımızdan istihdam edilmiyor" denildi.

South China Morning Post'a göre pilotların Almanya'da otel odalarından çıktıklarından şüpheleniliyor.

Enfeksiyonlar nedeniyle aralarında pilot ve uçuş görevlilerinin bulunduğu 150 Cathay çalışanının karantinaya alındığı belirtildi.

Havayolu şirketi geçen hafta gerekli sağlık şartlarını sağlamak için düzenlemeleri sıklaştıracağını belirtmişti.

Cathay'ın bütün mürettebatına aşı olmak zorunlu kılınmıştı.