Catering fiyatına film

T24-

Yeni filmine çalışıyor



Hürriyet'in haberine göre, Yılmaz Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “All Design 2011” adlı organizasyona konuşmacı olarak katıldı. Ünlü oyuncu, “Yapılmışı Yapma, Söylenmişi Söyleme” adlı söyleşide, kendisinden önce konuşma yapan “Lord of the Rings” ve “King Kong” gibi dev bütçeli filmlerin prodüksiyon tasarımcısı Grant Major’e laf attı.Salonda uyuklayan bir dinleyiciyi işaret eden Erdoğan, “Lord of the Rings’te de ben uyumuştum. Sahi gelen kişi filmin neden bitmediğini anlattı mı? Hobbitler üçüncü filmde hâlâ büyüyor. Lord of the Rings diyorsunuz, ben onların catering (yiyecek-içecek hizmeti) fiyatına film yapıyorum” dedi.Söyleşinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, yeni bir film üzerinde çalıştığını açıkladı: “Yeni filme şubat ayında başlamayı düşünüyorum. İsmi ‘Mükellefiyet Zamanında Aşk’ olacak.”