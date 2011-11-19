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Catering fiyatına film

Yılmaz Erdoğan, Yüzüklerin Efendisi filmine atıfta bulunarak, “Lord of the Rings’in catering fiyatına film yapıyorum” dedi.

19 Kasım 2011 02:00



T24- Yılmaz Erdoğan, “All Design 2011”deki söyleşisinde, Yüzüklerin Efendisi filmine atıfta bulunarak, “Lord of the Rings’in catering (yiyecek-içecek hizmeti) fiyatına film yapıyorum” dedi.



Hürriyet'in haberine göre, Yılmaz Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “All Design 2011” adlı organizasyona konuşmacı olarak katıldı. Ünlü oyuncu, “Yapılmışı Yapma, Söylenmişi Söyleme” adlı söyleşide, kendisinden önce konuşma yapan “Lord of the Rings” ve “King Kong” gibi dev bütçeli filmlerin prodüksiyon tasarımcısı Grant Major’e laf attı.


Yeni filmine çalışıyor


Salonda uyuklayan bir dinleyiciyi işaret eden Erdoğan, “Lord of the Rings’te de ben uyumuştum. Sahi gelen kişi filmin neden bitmediğini anlattı mı? Hobbitler üçüncü filmde hâlâ büyüyor. Lord of the Rings diyorsunuz, ben onların catering (yiyecek-içecek hizmeti) fiyatına film yapıyorum” dedi.


Söyleşinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, yeni bir film üzerinde çalıştığını açıkladı: “Yeni filme şubat ayında başlamayı düşünüyorum. İsmi ‘Mükellefiyet Zamanında Aşk’ olacak.”

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