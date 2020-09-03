Cate Blanchett: 'Aktris' yerine 'aktör' denmesini tercih ederim

Hollywood yıldızı Cate Blanchett, Berlin Film Festivali'nin cinsiyete göre verilen ödülleri kaldırma kararını desteklediğini söyledi. Blanchett, "Aktris" yerine 'aktör' çağırılmak isterim" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Venedik Film Festivali'nde baş jüri olan Blanchett, "Ben her zaman kendimi 'aktör' olarak tanımladım. Ben 'aktris' demenin olumsuz bir zaman taşıdığı jenerasyondanım" dedi.

Oscar ödüllü oyuncu Blanchett, gazetecilere 'maestro' kelimesinin kadın karşılığı olmadığını hatırlattı. Blanchett, "İyi bir performans cinsiyete, cinsel yönelime bakılmadan iyi bir performanstır" dedi.

Cate Blanchett, yapımcı Harvey Weinstein tarafından cinsel tacize uğrayan kadınların öne çıkıp yaşadıklarını anlattıklarını ve daha sonra "Me Too Movement" olarak anılan hareketin öncülerinden biriydi.