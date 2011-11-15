Çatapatı yaladıktan sonra kola içince öldü

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Germencik ilçesinde yaşayan Murat ve Duran Ertaş çiftinin 4 yaşındaki çocukları Narin Ertaş, Kurban Bayramı'nın birinci günü bakkaldan ''çatapat'' olarak bilinen oyun malzemesi aldı. Yanıcı ve patlayıcı özelliğe sahip kimyasallardan üretilen maddeyi ağzına götürdüğü öne sürülen küçük çocuk ailesiyle birlikte yemek yiyerek, kola içtikten sonra rahatsızlandı.Yakınları tarafından Aydın Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne getirilen çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.Bayramın ikinci günü sabah saatlerinde küçük Narin'in ağzından kan geldiğini gören ailesi, yeniden hastaneye başvurdu. Küçük çocuk, burada ikinci kez yapılan müdahalenin ardından ''mide kanaması'' teşhisiyle İzmir'deki Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne, oradan da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.Yapılan tetkikler sonucunda, karaciğerinde parçalanma olduğu tespit edilen küçük çocuk, tedavi altında tutulduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.Baba Murat Ertaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorların kendisine, çocuğunun ''çatapatı ağzına götürüp yalamasının ardından asitli içecek almasıyla karaciğerinde parçalanma olduğunu'' söylediklerini belirtti.Çocuğunun tedavisi için acil karaciğer nakline ihtiyaç duyulduğunu ancak uygun verici bulunamadığı için Narin'i kaybettiklerini söyledi.Bu arada vefat eden küçük çocuğun cenazesi, Germencik'te gözyaşları arasında toprağa verildi.