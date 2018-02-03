T24 LogoT24 Logo
Spor

Çatalcaspor - Yomraspor: 0-1

İSTANBUL,(DHA) STAT: Çatalca Ziya Altınoğlu HAKEMLER:  Şeref Taştan, Emin Barlas, Arif Dilmeç ÇATALCASPOR: Mustafa, Eyüpcan, Selçuk, Sadık, İsmail, Serkan, Arif, Sertaç, Veysel, Ufuk, Recep  YOMRASPOR:  Furkan, Mehmetcan, Sinan, Münür, Ali, Şenol, Enes,

03 Şubat 2018 20:24

İSTANBUL,(DHA)

STAT: Çatalca Ziya Altınoğlu
HAKEMLER:  Şeref Taştan, Emin Barlas, Arif Dilmeç
ÇATALCASPOR: Mustafa, Eyüpcan, Selçuk, Sadık, İsmail, Serkan, Arif, Sertaç, Veysel, Ufuk, Recep 
YOMRASPOR:  Furkan, Mehmetcan, Sinan, Münür, Ali, Şenol, Enes, Alaattin, Hamit, Kubilay, Yasin 
GOL: Dk. 86 (P) Osman Mertoğlu (Yomraspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup 20\'nci hafta karşılaşmasında Çatalcaspor, evinde ağırladığı Yomraspor\'a 1-0 mağlup oldu. Yomraspor, puanını 23\'e çıkarırken, Çatalcaspor ise 17 paunda kaldı.
Yomraspor, 21\'inci haftada Bayrampaşa\'yı ağılayacak. Çatalcaspor ise Kemerspor 2003 deplasmanına çıkacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ziya Altınoğlu HAKEMLERTaştan Emin Barlas Arif Dilmeç ÇATALCASPOR Mustafa Eyüpcan Selçuk SadıkSerkan Arif Sertaç Veysel Ufuk Recep  YOMRASPORMehmetcan Sinan Münür AliEnes Alaattin Hamit Kubilay Yasin  GOL DkOsman Mertoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24