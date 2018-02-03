Çatalcaspor - Yomraspor: 0-1

İSTANBUL,(DHA)

STAT: Çatalca Ziya Altınoğlu

HAKEMLER: Şeref Taştan, Emin Barlas, Arif Dilmeç

ÇATALCASPOR: Mustafa, Eyüpcan, Selçuk, Sadık, İsmail, Serkan, Arif, Sertaç, Veysel, Ufuk, Recep

YOMRASPOR: Furkan, Mehmetcan, Sinan, Münür, Ali, Şenol, Enes, Alaattin, Hamit, Kubilay, Yasin

GOL: Dk. 86 (P) Osman Mertoğlu (Yomraspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup 20\'nci hafta karşılaşmasında Çatalcaspor, evinde ağırladığı Yomraspor\'a 1-0 mağlup oldu. Yomraspor, puanını 23\'e çıkarırken, Çatalcaspor ise 17 paunda kaldı.

Yomraspor, 21\'inci haftada Bayrampaşa\'yı ağılayacak. Çatalcaspor ise Kemerspor 2003 deplasmanına çıkacak.