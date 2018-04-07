Çatalcaspor - Bayburt Grup Özel İdare Gençlik: 1-1

Ata SELÇUK-İSTANBUL,(DHA)

STAT: Ziya Altınoğlu

HAKEMLER: Mehmet Güngör, Birtan Yavuz, Çağdaş Yüksel Çağ

ÇATALCASPOR: Mustafa (xx), Selçuk (xx), Sadık (xx), İsmail (xxx), Emre (xxx), Arif (xx), Barış (xx), Sertaç (xx), Mehmet (xx), Deniz (xx) (Dk. 45 Eyüpcan xxx), Veysel (xx) (Dk. 84 Ufuk )

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK: İsmet (xx), Mert (xx) (Dk. 75 Nazif x), Çoşkun (xx), Gökhan (x) (Dk. 46 Güray x), Özkan (xx), Güney (xxx), Rahmi (xx), Hasan (xx), Eren (xx) (Dk. 65 Hacı Şükrü x), Berkay (xx), Ali (xx)

GOLLER: Dk. 67 Eyüpcan (Çatalcaspor), Dk. 90 Güney (Bayburt Grup Özel İdare Gençlik)

SARI KARTLAR: Selçuk, Barış, Sertaç (Çatalcaspor), Berkay, Rahmi (Bayburt Grup Özel İdare Gençlik)

KIRMIZI KART: Dk. 44 Arif Güner (Çatalcaspor)



TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup 30\'uncu hafta mücadelesinde Çatalcaspor, evinde ağırladığı Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ile 1-1 berabere kaldı. Bayburt Grup Özel İdare Gençlik deplasmanda aldığı bu beraberlikle puanını 52\'ye yükseltti ve 2\'nci sırada yer aldı. Çatalcaspor ise 35 puanla 12\'nci sıraya yükseldi.

