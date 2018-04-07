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Spor

Çatalcaspor - Bayburt Grup Özel İdare Gençlik: 1-1

Ata SELÇUK-İSTANBUL,(DHA)  STAT:  Ziya Altınoğlu HAKEMLER:  Mehmet Güngör, Birtan Yavuz, Çağdaş Yüksel Çağ ÇATALCASPOR: Mustafa (xx), Selçuk (xx), Sadık (xx), İsmail (xxx), Emre (xxx), Arif (xx), Barış (xx), Sertaç (xx), Mehmet (xx), Deniz (xx) (Dk

07 Nisan 2018 21:25

Ata SELÇUK-İSTANBUL,(DHA) 

STAT:  Ziya Altınoğlu
HAKEMLER:  Mehmet Güngör, Birtan Yavuz, Çağdaş Yüksel Çağ
ÇATALCASPOR: Mustafa (xx), Selçuk (xx), Sadık (xx), İsmail (xxx), Emre (xxx), Arif (xx), Barış (xx), Sertaç (xx), Mehmet (xx), Deniz (xx) (Dk. 45 Eyüpcan xxx), Veysel (xx) (Dk. 84 Ufuk )
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK: İsmet (xx), Mert (xx) (Dk. 75 Nazif x), Çoşkun (xx), Gökhan (x) (Dk. 46 Güray x), Özkan (xx), Güney (xxx), Rahmi (xx), Hasan (xx), Eren (xx) (Dk. 65 Hacı Şükrü x), Berkay (xx), Ali (xx)
GOLLER: Dk. 67 Eyüpcan (Çatalcaspor), Dk. 90 Güney (Bayburt Grup Özel İdare Gençlik)
SARI KARTLAR: Selçuk, Barış, Sertaç (Çatalcaspor), Berkay, Rahmi (Bayburt Grup Özel İdare Gençlik)
KIRMIZI KART: Dk. 44 Arif Güner (Çatalcaspor) 


TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup 30\'uncu hafta mücadelesinde Çatalcaspor, evinde ağırladığı Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ile 1-1 berabere kaldı. Bayburt Grup Özel İdare Gençlik deplasmanda aldığı bu beraberlikle puanını 52\'ye yükseltti ve 2\'nci sırada yer aldı.  Çatalcaspor ise 35 puanla 12\'nci sıraya yükseldi.
 

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