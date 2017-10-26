ÇATALCA'DA SAĞANAK YAĞMUR SONRASI ÇOK SAYIDA EV, AHIR VE ÇİFTLİK SULAR ALTINDA KALDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL

Çatalca\'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Karamandere Deresi\'nin taşması sonucu bir mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonrası açılan yol tekrar ulaşıma açılırken, çok sayıda ev, ahır ve çiftlik sular altında kaldı.

İstanbul\'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrası bir çok ilçede su taşkınları meydana geldi. Çatalca Karamandere deresi yoğun yağmur sonrası taşınca Karamandere Mahallesi yolu ulaşıma kapandı. Çevredeki vatandaşlar komşularının evlerinde mahsur kaldığını görünce hemen yardıma koştu. Bu sırada da mahalle sakinleri olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve karayolları ekipleri de kapanan mahalle yolunu açmak için çalışma başlattı. Bu sırada mahalle sakinlerinin bulunduğu servis aracı da mahsur kaldı. Bunu duyan mahalle sakinleri komşuları kurtarmak için seferber oldu. Traktörle suda mahsur kalan servis aracını çeken mahallelinin görüntüsünü bir vatandaşın cep telefonu kamerası saniye saniye kaydetti. Karamandere deresinin taşması sonucu çok sayıda ev, ahır ve çiftlik sular altında kalırken, bazı hayvanlarda telef oldu. Yaşanan olay sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bir çok ev ve çiftliklerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Bu sırada elektrikler de gidince mahalle karanlığa gömüldü. Elektriklerin gitmesi üzerine ellerine fener alan mahalle sakinleri sokak sokak gezerek kayıp olan hayvanlarını aradı.

\"BENİM YAŞIM 70, BÖYLE BİR FELAKET GÖRMEDİM\"

Karamandere Mahallesinde yaşayan Tamer Gül isimli bir vatandaş, \"Bizde anlayamadık, birden bire bastırdı. Anca bu ahırın içinden 3 tane buzağı kurtarabildim. Bildiğin gırtlağa kadar su, en sonunda çatıyla beraber oldu. Hayvanların geri kalanının akıbetinden haberim yok. Benim dağda ormanda 9 adet hayvanım vardı. Hayvanlarımın dördünü buldum diğer kalan 5 hayvanım yok. Benim yaşım 70 ben böyle bir felaket görmedim. Canımızdan malımızdan vazgeçtik, kendimizi dışarı zor attık. Artık yetkililer bizim bir derdimize derman olsun. Nasıl yapacaklar bilmiyorum ama benim bir tek baltam dahi kalmadı. Bütün bu 70 senelik haneler bir anda kül oldu gitti, durum bu\" dedi.

Evleri zarar gördüğü için sokakta kalan mahalle sakinlerinin geceyi komşularının evlerinde geçirdiği öğrenildi. Karamandere Mahallesi ulaşımı tamamen açılırken, ekiplerin herhangi bir olumsuzluğa karşı sabaha kadar bekleyeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın yaşandığı mahalleden görüntü

- Sular altında kalan evden görüntü

- Yıkılan ahırların olduğu yerden görüntü

- Sokak sokak gezerek kayıp olan hayvanlarını arayan vatandaş ile röp (Tamer Gül)

- Elektriğin kesik olduğu kahve, bakkal ve evlerden görüntü

- Genel ve detaylar

