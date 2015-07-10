Çatalca’da huzurevi yerine mülteci kampı yapılmasına tepki

İstanbul Üniversitesi tarafından Çatalca'da 100 kişi kapasiteli huzurevi inşa edilen araziye mülteci kampı yapılacağı ortaya çıktı. Mülteci kampı ilçede tartışma yarattı. Projenin iptali için imza kampanyası başlatıldı. Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, “Bu huzurumuzun kaçmasını istemiyoruz. Var gücümüzle direneceğiz” dedi.

Radikal’den Ercan Sarıkaya’nın haberine göre; Çatalca’da daha önce tarım alanında kalan ve Maliye Hazinesi’ne ait 14 bin metrekarelik arazi, huzurevi yapılması için İstanbul Üniversitesi’ne tahsis edildi.

2007 yılında 100 yaşlının barınabileceği 5 bin 400 metrekare kapalı alanlı huzurevi ve rehabilitasyon merkezinin inşaatına başlandı. Önceleri hızla ilerleyen inşaatlar bir noktada tıkandı. Üniversite inşaatları tamamlayıp bir türlü huzurevini faaliyete geçiremedi. Kaba inşaatı biten binalar atıl duruma düştü.

Huzurevini bitirmeye karar veren üniversite yönetimi işletmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile görüşmelere başladı. İlçede herkes huzurevinin tamamlanmasını beklerken Çatalca Belediye’sine İstanbul Valiliği’nden gelen yazı ilçede tartışmanın da fitilini ateşledi.

Belediyeye gelen yazıda; üzerinde huzurevine ait 5 bin 400 metrekare inşaatın bulunduğu arazinin İstanbul Üniversitesi’nden alınıp mülteciler için geri gönderme merkezi yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı’na tahsis edildiği belirtiliyor. Yazıda ayrıca Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından arazi üzerine 400 kişi kapasiteli olarak yapılacak geri gönderme merkezi için plan çalışması yapılması isteniyor. Daha önce sadece 5 bin 400 metrekare inşaat yapılacağı belirtilen alana 9 bin metrekare inşaat daha ilave edilerek planın 14 bin metrekare olarak revize edilmesi de dile getiriliyor.

‘Mülteci kampına izin vermeyeceğiz’

Yaşanan gelişmelerden belediyeye gelen yazıyla haberdar olan Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara tepkisini dile getirdi. Belediye Başkanı Kara, rehabilitasyon merkezi beklerken mülteci kampının kendileri için de sürpriz olduğunu söyledi. İlçede bir mülteci kampına izin vermeyeceklerini belirten Kara şöyle konuştu:

“Çatalca tarım alanı ve su havzası olduğu için insanlar başlarını sokacak ev yapamadılar. Bir liseyi yaptırabilmek için 3 yıl uğraştık. Ama şimdi 14 bin metrekare inşaat için plan yapılmasını istiyorlar. Hani burası tarım alanı su havzasıydı. Biz yaşlıların rehabilite edileceği merkeze ‘evet’ demiştik. Aslına uygun mevcut şekline devam etsin kabulümüzdür. Ama şimdi burada mülteci kampını istemiyoruz. Bu kampın ilçeye bir faydası olmayacak. Çevresi duvarlarla kaplı bir açık hapishane istemiyoruz. Çatalca'nın eğitim, tarım ve kültür kenti olması için yola çıktık. İstanbul’un en huzurlu ilçelerinden biri Çatalca. Bu huzurumuzun kaçmasını istemiyoruz. Var gücümüzle direneceğiz.”

Kumkapı’da bulunan mülteci merkezinin proje kapsamında Çatalca’ya taşınacağını anlatan Kara, "Bahsi geçen parsel, kuru tarım alanında kaldığından imar planlarına dahil edilmemiştir. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde bu alandaki ve çevresindeki imar haklarının geri verilmesini istemiştik. Fakat kuru tarım alanı olan bölge için İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olumlu görüş vermemişti. Söz konusu parsel İç İşleri Bakanlığı'na tahsis edilmiş. Buradaki alanda bulunan inşaatın kısa sürede tamamlanacağı ve mültecilerin getirilerek burada kalacağı bize bildirildi. Kumkapı'da bulunan mülteci merkezinin buraya taşınacağı söylendi” diye konuştu.

İlçede huzurevi ve rehabilitasyon merkezi yerine mülteci kampı yapılacak olması tartışmanın da fitilini ateşledi. Sivil toplum örgütleri mülteci kampına karşı imza kampanyası başlattı. Kampanyaya CHP ’li Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara da destek verdi.